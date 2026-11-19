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Άσκηση κατάσβεσης πυρκαγιάς θα πραγματοποιήσουν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 08:15 το πρωί, στον υπόγειο χώρο στάθμευσης του Nicosia Mall.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η άσκηση εντάσσεται στις εκπαιδευτικές της δραστηριότητες και έχει στόχο να ενισχύσει την ετοιμότητα των μελών της.

Η Υπηρεσία ενημερώνει το κοινό ότι η κινητοποίηση πυροσβεστικών οχημάτων στην περιοχή θα γίνει στο πλαίσιο της άσκησης.