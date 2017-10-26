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Η Τζώρτζια Παναγή, λίγο πριν σερβίρει το πρώτο «Cup of Joy», μας εξηγεί γιατί αυτή η εκπομπή είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της, δηλώνοντας βέβαιη πως, τελικά, όλα στη ζωή γίνονται για κάποιο λόγο.
Σε τι διαφέρει το «Cup of Joy» από τις υπόλοιπες εκπομπές της κυπριακής τηλεόρασης;
Η ποικιλία στα θέματα, η ζωντάνια, η χαρά, η παρέα, η υψηλή αισθητική. Θα είναι μια υπέροχη εκπομπή, που δεν θα σε αφήσει να βαρεθείς ούτε λεπτό!
Πότε ήρθε η πρόταση από τον Alpha Κύπρου; Χρειάστηκε να περάσεις από casting;
Η πρόταση ήρθε μέσα στο καλοκαίρι, όταν έλαβα ένα τηλεφώνημα από τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου. Μιλήσαμε και καταλήξαμε ότι ξεκινάμε μαζί μια νέα εκπομπή στον Alpha Κύπρου, η οποία είναι πολλά υποσχόμενη. Απ’ όσο ξέρω δεν έγινε κάποιο casting. Οι παραγωγοί που είχαν συμφωνήσει με τον Alpha, ήξεραν ακριβώς τι ήθελαν και είναι τιμή μου να είμαι εγώ η πρώτη τους
επιλογή.
Σε κέρδισαν απ’ την πρώτη συνάντηση;
Ήδη γνώριζα πώς δουλεύει αυτή η παραγωγή και με είχαν κερδίσει πολύ καιρό πριν την πρώτη μας συνάντηση. Έβλεπα φανατικά τις εκπομπές τους, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Υπέροχες εικόνες, πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, υψηλή αισθητική, παρεΐστικη ατμόσφαιρα και αμεσότητα. Άλλωστε, ήταν οι πρώτοι που έφεραν κάτι τέτοιο στην Κύπρο με μεγάλη επιτυχία. Πώς θα μπορούσα να μην τους εμπιστευτώ;
Τι ακριβώς θα δούμε;
Παρέα με τον ταλαντούχο Άθω Αντωνίου, θα κερνάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή ένα απολαυστικό «Cup Of Joy». Θα δείτε συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, μόδα, ομορφιά, pets, βόλτες στην Κύπρο, πολλούς καλεσμένους, θέματα από την Ελλάδα και ό,τι μας κάνει να περνάμε όμορφα και να χαλαρώνουμε.
Αλήθεια, ήσουν απ’ τα κορίτσια που ονειρεύονταν τον γάμο τους; Ανυπομονείς για τη μέρα που θα ανέβεις τα σκαλιά της εκκλησίας;
Ναι, φυσικά. Είμαι πολύ ρομαντική. Από κοριτσάκι ονειρευόμουν το λευκό μου νυφικό και μια μεγάλη οικογένεια. Πιστεύω πολύ στον θεσμό της οικογένειας.
Εσύ, μεγάλωσες σε μια ευτυχισμένη οικογένεια;
Έζησα ωραία παιδικά χρόνια. Οι γονείς μου ήταν πάντα δίπλα μου, με στήριζαν και τους ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό.
Πώς κατάφερες να κρατήσεις αυτά τα χρόνια την προσωπική σου ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας;
Τις προσωπικές μου στιγμές τις κρατάω για μένα και τον άνθρωπό μου. Δεν είμαι άτομο που μου αρέσει να προκαλώ με την προσωπική του ζωή. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι κρύβομαι.
Είναι εύκολο εγχείρημα αυτό σε έναν τόπο μικρό, όπως η Κύπρος;
Καλά, δεν είμαστε και στο Hollywood που όλοι έχουν την έγνοια σου. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται τόσο πολύ όσο πιστεύουμε, ειδικά με όλα αυτά τα σοβαρά θέματα που υπάρχουν γύρω μας.
Είσαι μόνη αυτό το διάστημα;
Έχω αφοσιωθεί στη δουλειά. Το ολοκαίνουριο «Cup of Joy» είναι ο νέος μου έρωτας!
Αν είχες κάποια σχέση, θα δίσταζες να το αποκαλύψεις;
Ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται. Αν είμαι ερωτευμένη θα το δείξω σίγουρα. Θα φαίνεται στα μάτια μου, δεν θα χρειαστεί καν να το αποκαλύψω.
Είναι πιο δύσκολο για ένα δημόσιο πρόσωπο να ζήσει όπως γουστάρει την προσωπική του ζωή; Ένιωσες ποτέ να σε πνίγουν αυτοί οι περιορισμοί;
Δεν έχω νιώσει αυτό που λες. Καταλαβαίνω πως με αναγνωρίζουν στον δρόμο και χαίρομαι να με χαιρετούν ή να βγάζουν φωτογραφίες μαζί μου. Αλλά, πάνω απ’ όλα, είμαι ένα κορίτσι που κάνει ό,τι ακριβώς και οι υπόλοιπες κοπέλες της ηλικίας μου. Δεν σκέφτομαι ότι κάπου πρέπει να περιοριστώ.
Τι θα ήθελες από έναν άντρα που είναι στο πλευρό σου;
Θέλω να είναι δυναμικός, να νιώθω μαζί του συναισθηματική ασφάλεια, να με σέβεται και να με αγαπάει.
Μετάνιωσες για κάποια παλιά σου σχέση;
Κάθε μου σχέση ήταν επιλογή μου. Αν μετάνιωνα για κάποια είναι σαν να ακυρώνω τον εαυτό μου.
Έχεις πληγωθεί σε σχέση σου; Έχεις πληγώσει;
Φυσικά και έχω πληγωθεί. Όλοι μας δεν έχουμε πληγωθεί; Έχω κλάψει και έχω αδικηθεί. Όλα μαθήματα είναι. Δεν ξέρω αν έχω πληγώσει. Πιθανόν να έγινε κι αυτό. Αλλά αυτά συμβαίνουν στις σχέσεις. Προσπαθώ, όμως, πάντα να είμαι ευθύς και ξεκάθαρη.
Έχεις βιώσει την απιστία;
Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου μια ενδεχόμενη απιστία. Αν μάθαινα κάτι τέτοιο, σίγουρα θα πληγωνόμουν, διότι έχω μάθει σε σχέσεις που έχουν ως βάση την ειλικρίνεια. Συνεπώς, αυτό απαιτώ και από τον σύντροφο μου.
Θεωρείς ότι έχεις ζήσει το απόλυτο στον έρωτα;
Πιστεύω ότι τον απόλυτο έρωτα, τον καθορίζει και κρίνει η έκβαση της σχέση. Εάν με αξιώσει ο θεός να ανέβω τα σκαλιά της εκκλησίας, θα πει ότι με αυτό τον άνθρωπο που έχω πλάι μου, βιώνω τον απόλυτο έρωτα.
Πώς το προσδιορίζεις; Ποιες είναι οι εικόνες που εμφανίζονται στο μυαλό σου όταν ακούς αυτή τη λέξη;
Αφοσίωση, θαυμασμός, απόλυτη ευτυχία. Δυο άνθρωποι σαν ένα!
Info: Η πρεμιέρα της εκπομπής «Cup of Joy» στον Alpha Κύπρου θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 21 Οκτωβρίου και θα προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 16.00.
Περιοδικό “Down Town”, τ. 567.