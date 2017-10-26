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Η Τζώρτζια Παναγή, λίγο πριν σερβίρει το πρώτο «Cup of Joy», μας εξηγεί γιατί αυτή η εκπομπή είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της, δηλώνοντας βέβαιη πως, τελικά, όλα στη ζωή γίνονται για κάποιο λόγο.

Σε τι διαφέρει το «Cup of Joy» από τις υπόλοιπες εκπομπές της κυπριακής τηλεόρασης;

Η ποικιλία στα θέματα, η ζωντάνια, η χαρά, η παρέα, η υψηλή αισθητική. Θα είναι μια υπέροχη εκπομπή, που δεν θα σε αφήσει να βαρεθείς ούτε λεπτό!



Πότε ήρθε η πρόταση από τον Alpha Κύπρου; Χρειάστηκε να περάσεις από casting;

Η πρόταση ήρθε μέσα στο καλοκαίρι, όταν έλαβα ένα τηλεφώνημα από τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου. Μιλήσαμε και καταλήξαμε ότι ξεκινάμε μαζί μια νέα εκπομπή στον Alpha Κύπρου, η οποία είναι πολλά υποσχόμενη. Απ’ όσο ξέρω δεν έγινε κάποιο casting. Οι παραγωγοί που είχαν συμφωνήσει με τον Alpha, ήξεραν ακριβώς τι ήθελαν και είναι τιμή μου να είμαι εγώ η πρώτη τους

επιλογή.



Σε κέρδισαν απ’ την πρώτη συνάντηση;

Ήδη γνώριζα πώς δουλεύει αυτή η παραγωγή και με είχαν κερδίσει πολύ καιρό πριν την πρώτη μας συνάντηση. Έβλεπα φανατικά τις εκπομπές τους, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Υπέροχες εικόνες, πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, υψηλή αισθητική, παρεΐστικη ατμόσφαιρα και αμεσότητα. Άλλωστε, ήταν οι πρώτοι που έφεραν κάτι τέτοιο στην Κύπρο με μεγάλη επιτυχία. Πώς θα μπορούσα να μην τους εμπιστευτώ;



Τι ακριβώς θα δούμε;

Παρέα με τον ταλαντούχο Άθω Αντωνίου, θα κερνάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή ένα απολαυστικό «Cup Of Joy». Θα δείτε συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, μόδα, ομορφιά, pets, βόλτες στην Κύπρο, πολλούς καλεσμένους, θέματα από την Ελλάδα και ό,τι μας κάνει να περνάμε όμορφα και να χαλαρώνουμε.