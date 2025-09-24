Απίστευτη διάσωση: Σκύλος σώθηκε από φλεγόμενο σπίτι οδηγόντας τον αστυνομικό στο λουρί του ώστε να τον δέσει και να φύγουν ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΤΟ INTERNET newsroom