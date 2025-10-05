Viral στην Τουρκία η ψηφιακή καλλονή Εϊσάν Ακσόι: Με φανατικούς οπαδούς που αγνοούν ότι είναι ΑΙ – Δεν αποκλείεται να μπει παρουσιάστρια στο Champions League (εικόνες) ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΤΟ INTERNET newsroom