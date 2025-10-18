Στον δικό του κόσμο ο Τραμπ: Σχεδιάζει «Αψίδα Θριάμβου» στη Ουάσινγκτον, μεγαλύτερη και από αυτήν του Παρισίου ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΤΟ INTERNET newsroom