«Η μάνα σου»: Η απίστευτη απάντηση εκπροσώπου του Τραμπ σε δημοσιογράφο – Τι τη ρώτησε σε σχέση με τη συνάντηση με Πούτιν (εικόνες) ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΤΟ INTERNET newsroom