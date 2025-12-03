Αυτό το άρθρο κυριάρχησε στη Wikipedia το 2025 – Είχε 44,9 εκατ. προβολές – Δείτε λίστα με τα πιο δημοφιλή θέματα της χρονιάς ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΤΟ INTERNET newsroom