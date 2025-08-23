Το Τεχνικό Γυμνάσιο εφαρμόζεται φέτος για πρώτη φορά στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, σε πιλοτική βάση, ανέφερε η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου.

«Προχωρούμε με την υλοποίηση ακόμα μιας εξαγγελίας της Κυβέρνησης. Το Τεχνικό Γυμνάσιο εφαρμόζεται φέτος για πρώτη φορά στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, σε πιλοτική βάση. Προχωρούμε στην πράξη, με την ενδυνάμωση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον τόπο μας», σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου σε ανάρτησή της στο ‘Χ’ το Σάββατο.

Δίνουμε ευκαιρίες, πρόσθεσε, στα παιδιά από το Γυμνάσιο, για γνωριμία με τα τεχνικά επαγγέλματα.

Όπως είπε, σκοπός του Τεχνικού Γυμνασίου είναι να παρέχει έγκαιρα εξοικείωση των μαθητών/τριών με τα τεχνικά επαγγέλματα και τις νέες τεχνολογίες.

«Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αποκτούν πρακτικές γνώσεις και να αναπτύσσουν δεξιότητες ζωής και κατάρτισης που θα τους χρησιμεύουν στο μέλλον, ανεξάρτητα από τις μετέπειτα ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές επιλογές τους. Πρόσθετα, θα μπορούν να ανακαλύπτουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, αλλά και να κατανοούν τον κόσμο της εργασίας και της παραγωγής από μικρότερη ηλικία», ανέφερε.

Η Υπουργός σημείωσε ότι η υλοποίηση της καινοτόμου αυτής εκπαιδευτικής πολιτικής, αποτελεί αναγκαιότητα για τη χώρα μας.

«Αυτό καταδεικνύουν τόσο τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά συμμετοχής αποφοίτων Γυμνασίου στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση όσο και ο σημαντικός βαθμός αναντιστοιχίας δεξιοτήτων που παρατηρείται μεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης», πρόσθεσε.

Επενδύουμε, κατέληξε, στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού σχολείου και επενδύουμε στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών μας, παρέχοντάς τους τις ευκαιρίες που αξίζουν.