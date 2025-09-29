Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Αθηνά Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Υπουργείου με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για το νέο Σύστημα Αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου. Το αναθεωρημένο Σχέδιο θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, με κάλεσμα προς όλα τα κόμματα να το στηρίξουν, ώστε – όπως τόνισε – να δοθεί στο δημόσιο σχολείο το σύγχρονο πλαίσιο που αξίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση

Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νέο Σύστημα Αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου.

Από την πρώτη στιγμή εργαστήκαμε με υπευθυνότητα, αναζητώντας όσο το δυνατόν περισσότερες συγκλίσεις και προχωρώντας σε αλλαγές που ενισχύουν τη συναίνεση, χωρίς όμως να αλλοιώνουν τη φιλοσοφία και την επιστημονικότητα του Σχεδίου.

Το αναθεωρημένο Σχέδιο θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή. Καλούμε όλα τα κόμματα και τους βουλευτές να το στηρίξουν, ώστε να δώσουμε στο δημόσιο σχολείο το σύγχρονο πλαίσιο που αξίζουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας. Αυτή η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να θυσιαστεί στη μικροπολιτική. Είναι μια εκκρεμότητα 50 χρόνων και αποτελεί έντονο κοινωνικό αίτημα να τη διορθώσουμε χωρίς άλλη καθυστέρηση, προσθέτοντας πραγματική αξία στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Η επιτυχία της προσπάθειας αυτής θα ανήκει σε όλους μας. Στην πολιτεία, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και, πάνω απ’ όλα, στα παιδιά μας.