Μια στροφή πριν την ολοκλήρωση και της νέας φάσης του διαλόγου που διεξήχθη το καλοκαίρι για το σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών που βρίσκεται στα σκαριά, το υπουργείο Παιδείας διαμηνύει στις εκπαιδευτικές οργανώσεις ότι προτίθεται να προχωρήσει στην υιοθέτηση αλλαγών και τροποποιήσεων σε σημεία στα οποία είχαν καταγραφεί διαφωνίες.

Σε έγγραφο που απεστάλη στις οργανώσεις, καταγράφονται ένα προς ένα τα σημεία αυτά, την ώρα που από πλευράς Υπουργείου και της πολιτικής του προϊστάμενης ξεκαθαρίζεται ότι δεν θα γίνουν αλλαγές, οι οποίες αλλάζουν τη φιλοσοφία της πρότασης για το νέο σχέδιο αξιολόγησης, ούτε και αλλαγές που αυξάνουν το κόστος που έχει ήδη υπολογιστεί.

Ανάμεσα στα σημεία, τα οποία επιδέχονται αλλαγών από το υπουργείο Παιδείας είναι το δευτεροβάθμιο σώμα εξέτασης ενστάσεων ενώ για το θέμα της συμμετοχής του διευθυντή της σχολικής μονάδας στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών – κάτι που απορρίπτουν καθώς δεν το επιθυμούν οι οργανώσεις – ξεκαθαρίζεται πως δεν αλλάζει αλλά και αυτό διαφοροποιείται ελαφρώς. Επίσης, το Υπουργείο διατηρεί τη θέση του για βαθμολογία εκπαιδευτικών στην κλίμακα του 100, ωστόσο προβαίνει σε ρύθμιση για μετατροπή συγκεκριμένης περίπτωσης στο 40.

Αναλυτικά, τα σημεία σύμφωνα με τη θέση του υπουργείου Παιδείας:

Η εισήγηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων όπως ο διευθυντής του σχολείου να μην συμμετέχει στην αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Σύμφωνα με το Υπουργείο κάτι τέτοιο αντιβαίνει στην όλη φιλοσοφία της προσέγγισης που υιοθετείται ενώ επισημαίνει ότι σε όλους τους σύγχρονους οργανισμούς, είτε δημόσιους είτε ιδιωτικούς, ο άμεσα προϊστάμενος συμμετέχει ουσιαστικά και όχι τυπικά στην αξιολόγηση των υφισταμένων του. Αναφέρει ότι ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική διοίκηση και λειτουργία του σχολείου του και την ανάπτυξη της εργασίας σε αυτό, καθοδηγεί και συμβουλεύει το διδακτικό προσωπικό του σχολείου του και συντονίζει και ελέγχει την εργασία του. Ως εκ τούτου, ο ρόλος του αξιολογητή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εποπτικών και παιδαγωγικών καθηκόντων που επιτελεί ένας διευθυντής, ενώ για τον συγκεκριμένο ρόλο θα τυγχάνει στοχευμένης επιμόρφωσης και κατάρτισης.

Σε ό,τι αφορά ειδικά στη διαμορφωτική αξιολόγηση, το Υπουργείο αναφέρει ότι ο διευθυντής, μαζί με τον Επιθεωρητή-Σύμβουλο, παρέχουν συνεχή στήριξη στη βάση των διαπιστωμένων αναγκών κάθε εκπαιδευτικού.

Στο συγκεκριμένο σημείο, το Υπουργείο έχει ήδη μετακινηθεί από την αρχική του θέση, μειώνοντας τη βαρύτητα της αξιολόγησης του διευθυντή από το 30% στο 20%.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, ξεκαθαρίζει ότι προτίθεται επίσης να υιοθετήσει τη συμμετοχή του διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση (με ποσοστό 20%), να υλοποιείται μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου, με εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Για τη σύνθεση του δευτεροβάθμιου σώματος εξέτασης ενστάσεων, λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις των οργανώσεων και προτείνεται όπως πρόεδρος θα ορίζεται ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Παιδείας και μέλη ένας πρώην δικαστικός λειτουργός και ένα πρώην στέλεχος του Υπουργείο, το οποίο να έχει παιδαγωγικό υπόβαθρο. Επίσης, στις περιπτώσεις όπου μεταξύ των δύο αξιολογήσεων παρατηρείται απόκλιση πέραν του 20%, το δευτεροβάθμιο σώμα θα αναθέτει σε τρίτο αξιολογητή να αξιολογεί εκ νέου τον υπό αξιολόγηση εκπαιδευτικό και να υποβάλλει σχετική έκθεση.

Η αριθμητική αξιολόγηση θα γίνεται στη βάση κλίμακας από ένα μέχρι 100, έτσι ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη δυνατότητα για ακριβέστερη αποτύπωση και διάκριση, αλλά και για να αποφεύγεται η οριζόντια και ισοπεδωτική αξιολόγηση. Ωστόσο, για σκοπούς προαγωγής, ειδικότερα, θα προστεθεί στο σχέδιο Κανονισμών πρόνοια για μετατροπή της βαθμολογίας στο 40, ώστε να μην επηρεάζεται η εφαρμογή των προνοιών του άρθρου 35Β του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου.

Προνοείται σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης Νέου Συστήματος Αξιολόγησης, η οποία σύμφωνα με το Υπουργείο, θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής των προνοιών του συστήματος, καθώς και υποβολής εισηγήσεων στην αρμόδια αρχή για μια σειρά θεμάτων.

Κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να συμπληρώνει, συνολικά, 50 ώρες υποχρεωτικής επαγγελματικής μάθησης, ανά τριετία (αντί διετία που ήταν προηγουμένως), η οποία θα πραγματοποιείται σε εργάσιμο χρόνο.

Η αξιολόγηση θα θεωρείται ικανοποιητική όταν οι εκπαιδευτικοί σε κάθε έναν από τους επιμέρους τομείς της αξίας συγκεντρώνουν βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το 40% και η συνολική βαθμολογία της αξίας θα παραμείνει τουλάχιστον ίση με το 40% (μείωση από 50% που ήταν προηγουμένως).

Για σκοπούς ενίσχυσης των διαδικασιών προτείνεται όπως ληφθεί πρόνοια για συμπλήρωση ανώνυμου ερωτηματολογίου από τους υφιστάμενους για τον προϊστάμενό τους, με στόχο την παροχή σχετικής ανατροφοδότησης και αξιοποίησής της στη διαμορφωτική αξιολόγηση των στελεχών.

Για τη συχνότητα των αξιολογήσεων, σημειώνεται αφενός ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση δεν πρέπει να θεωρείται ως επιβαρυντική διαδικασία για τον εκπαιδευτικό, αφού σκοπός της είναι η συνεχής στήριξη και η παροχή ανατροφοδότησης, για την ενίσχυση και διευκόλυνση του έργου του. Σημειώνεται δε ότι η συχνότητα επισκέψεων στο πλαίσιο των αριθμητικών αξιολογήσεων παραμένει η ίδια, στις πλείστες των περιπτώσεων. Στο έγγραφο του Υπουργείου δίνεται το εξής παράδειγμα: Λαμβάνοντας ως περίοδο αναφοράς μια εξαετία, με το υφιστάμενο σύστημα ένας εκπαιδευτικός θα είχε τρεις αριθμητικές αξιολογήσεις (μία ανά διετία), με συνολικό αριθμό έξι επισκέψεων των αξιολογητών στην τάξη του (δύο ανά έτος αξιολόγησης). Με το νέο σύστημα, ο ίδιος εκπαιδευτικός θα έχει δύο αξιολογήσεις (μία ανά τριετία), με τον ίδιο όμως συνολικό αριθμό επισκέψεων (τρεις ανά έτος αξιολόγησης).

Το υπουργείο Παιδείας αντιμετωπίζει με θετικό μάτι την εισήγηση των οργανώσεων για την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Προτείνει όπως προστεθεί σχετικό πεδίο στο Ατομικό Πληροφοριακό Δελτίο, το οποίο θα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά, ως μία επιπρόσθετη πηγή πληροφόρησης.

Θα τροποποιήσει μεταβατικές διατάξεις ούτως ώστε από τη σχολική χρονιά 2027-2028 να διενεργηθούν οι τελικές αξιολογήσεις σύμφωνα με το νέο σύστημα, καθώς και σταδιακά αυξανόμενος αριθμός διαμορφωτικών αξιολογήσεων, ενώ από τη σχολική χρονιά 2030-2031 θα εφαρμοστούν πλήρως όλες οι διατάξεις των σχετικών κανονισμών.

Υπενθυμίζεται ότι η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, ολοκληρώνει αυτές τις μέρες τις τελευταίες (τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί) συναντήσεις της με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, ούτως ώστε το αμέσως επόμενο διάστημα, το προϊόν αυτής της καλοκαιρινής διαβούλευσης να κατατεθεί εκ νέου ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας.