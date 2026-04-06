Με 28 ψήφους υπέρ και μία αποχή ψηφίστηκε πριν από λίγο από την Ολομέλεια της Βουλής, η ένταξη των εργαζομένων στα υποστηρικτικά προγράμματα του υπουργείου Παιδείας, σε καθεστώς αορίστου χρόνου.

Με την εξέλιξη αυτή, ένα εκπαιδευτικό αλλά και εργασιακό ζήτημα, το οποίο απασχόλησε έντονα τα τελευταία 13 χρόνια, διευθετείται σβήνοντας την αβεβαιότητα εργασίας για εκατοντάδες εργαζομένους, οι οποίοι κινδύνευαν να μείνουν στον αέρα το καλοκαίρι.

Μετά τη θετική έκβαση του θέματος αυτού, τις προηγούμενες μέρες σε επίπεδο επιτροπής Παιδείας, η Ολομέλεια της Βουλής, άναψε το πράσινο φως στο κυβερνητικό νομοσχέδιο, το οποίο ικανοποιεί βουλευτές και τις συντεχνίες που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στα εν λόγω προγράμματα.