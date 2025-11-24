Στο επόμενο LegalMatters Podcast φιλοξενούμενος είναι ο δρ Στέλιος Χατζηχριστοφή, σε μια ουσιαστική συζήτηση για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ανάγκη αυστηρού ελέγχου στο ΓΕΣΥ. Με αφορμή το Μανιφέστο του Cyprus Integrity Forum, αναλύουμε τις ανησυχίες για τις ελλείψεις ελέγχου, τη στρεβλή εφαρμογή της νομοθεσίας, τους κινδύνους διαφθοράς, το ασαφές κόστος για τον φορολογούμενο και την ανάγκη για πραγματικό medical auditing. Μια συζήτηση για την επιβίωση και το μέλλον του ΓΕΣΥ που ενδιαφέρει όλους.

Δευτέρα, 24/11/2025 στις 18.00 Live.