Μειωμένη παροχή πόσιμου νερού θα σημειωθεί την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ορόκλινης, εξαιτίας εργασιών του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Σύμφωνα με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, από τις 05:00 έως τις 19:00 η υδροδότηση θα είναι περιορισμένη, λόγω προγραμματισμένων εργασιών επιδιόρθωσης βλάβης στον κεντρικό αγωγό Χοιροκοιτίας – Αμμοχώστου.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας διαβεβαιώνει ότι θα καταβάλει προσπάθεια ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι ανάγκες υδροδότησης της περιοχής και καλεί τους καταναλωτές να κάνουν προσεκτική χρήση του νερού, αξιοποιώντας τα αποθέματα που διαθέτουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

ΚΥΠΕ