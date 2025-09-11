Η Αμαρυλλίς Κυριάκου ορίστηκε Βασίλισσα του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026, με τον τίτλο «Η Βασίλισσα του Πάθους και της Τρέλας του Λεμεσιανού Καρναβαλιού», ανακοίνωσε ο Δήμος Λεμεσού. Η επιλογή αποδίδεται στην πολυετή προσφορά της στον θεσμό και στη δημιουργική της συμβολή στη μεγάλη γιορτή της πόλης.

Η Κυριάκου συμμετέχει στο Λεμεσιανό Καρναβάλι από το 1985, όταν ξεκίνησε ως συνοδός του Βασιλιά Καρνάβαλου δίπλα στην αείμνηστη Λούλα Σιούσμιθ και στη συνέχεια με συνεργάτες. Από το 2005 συμμετέχει ενεργά στη Μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση με δικές της ομάδες, προσδίδοντας—σύμφωνα με τον Δήμο—χρώμα, πάθος και δημιουργικότητα.

Ο Δήμος Λεμεσού αναφέρει ότι η ανάδειξή της αντανακλά την αφοσίωση και το ταλέντο της στην καρναβαλίστικη δημιουργία. Στο μήνυμα καλωσορίσματος εκφράζονται ευχές για «μια αξέχαστη και λαμπερή βασιλεία».