Πρόθεση για ικανοποιητικό τουριστικό ρεύμα καταγράφεται προς την Πάφο και την φετινή περίοδο του χεμώνα, σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς της επαρχίας βάσει της κίνησης που παρατηρείται στους μεγάλους tour operators της Ευρωπης.

Σύμφωνα με τουριστικούς φορείς της επαρχίας, η τουριστική ροή από το Ηνωμένο Βασίλειο και σημαντικό αριθμό χωρών της κεντρικής Ευρώπης προς την Πάφο αναμένεται ότι θα συνεχισθεί σε επίπεδα που θα διατηρούν σε στοιχειώδη, τουλάχιστον, λειτουργία την ξενοδοχειακή και ευρύτερη τουριστική βιομηχανία την χειμερινή περίοδο και μέχρι να αρχίσει η πρώτη αξιοσημείωτη τουριστική ροή του Μαρτίου-Απριλίου. Χώρες όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, αλλά και σε μικρότερο βαθμό χώρες του νότου όπως είναι η Γαλλία και η Ιταλία, όλο και περισσότερο αποκτούν κομβικό ρόλο στο τουριστικό τοπίο της επαρχίας και μάλιστα, σε αντίθεση με τους πλείστους άλλους προορισμούς, με ολόχρονη σταθερή ροή επισκεπτών και όχι μόνο τα καλοκαίρια.

Το πτητικό πρόγραμμα της Ryanair αποτελεί την αιτία για την εκτόξευση αυτή της έλευσης επισκεπτών από την κεντρική περιοχή της γηραιάς ηπείρου, αφού ο κολοσσός των low cost αερομεταφορέων συνδέει ολόχρονα την Πάφο με δεκάδες αεροδρόμια των χωρών αυτών. Παράγοντας που όπως επισημαίνουν και οι τουριστικοί φορείς της Πάφου, έχει καταστήσει τις χώρες αυτές ως σημαντικό παράγοντα για την ολόχρονη τουριστική ροή προς την Πάφο.