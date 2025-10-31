Τη δική του «πινελιά» στον χάρτη των εντυπωσιακών αγροτικών κατασκευών της Κύπρου προσθέτει το Πισσούρι.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο προχώρησε πρόσφατα στην κατασκευή και τοποθέτηση ενός μεγάλου ομοιώματος χαλουμιού, με στόχο την προβολή του παραδοσιακού προϊόντος που χαρακτηρίζει την περιοχή.

Το εντυπωσιακό «γλυπτό» έχει ήδη τοποθετηθεί έξω από το Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο της κοινότητας, στο σημείο όπου ολοκληρώθηκε πρόσφατα το νέο μουσείο που θα φέρει την ονομασία «Σπίτι του Χαλουμιού».

Το εν λόγω έργο αποτελεί δωρεά πρώην κοινοτάρχη του χωριού, την οποία το Κοινοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά.