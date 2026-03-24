Η Κύπρος αποτελεί ασφαλή προορισμό για τους επισκέπτες της και για να εμπεδωθεί το γεγονός αυτό απαιτείται εκστρατεία ενημέρωσης στο εξωτερικό, όπως επίσης και η διασφάλιση της συνδεσιμότητας με τις τουριστικές αγορές διεθνώς.

Αυτό τόνισε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, στο πλαίσιο περιοδείας του στην επαρχία Πάφου. Ο Στέφανος Στεφάνου μιλούσε μετά την επίσκεψη και τις επαφές που είχε στο διεθνές αεροδρόμιο Πάφου, συνοδευόμενος από τους υποψηφίους βουλευτές, τον επαρχιακό γραμματέα, Ανδρέα Φακοντή και άλλα στελέχη του κόμματος του.

Θα πρέπει επιπρόσθετα όμως να εξετασθεί το θέμα της απασχόλησης, σε περίπτωση που κάποιες μονάδες δεν θα λειτουργήσουν λόγω των συνεπειών των περιφερειακών συρράξεων, τόνισε. Το ΑΚΕΛ, πρόσθεσε, προτείνει να ενισχυθούν τα προγράμματα στήριξης του εσωτερικού τουρισμού τον οποίο δεν θα πρέπει να θυμόμαστε μόνο σε περιόδους κρίσης, όπως είπε.

​Αναφερόμενος στις οικονομικές συνέπειες του πολέμου για την Κύπρο και τον κύπριο πολίτη, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ τόνισε ότι θα πρέπει να συγκρατηθούν οι τιμές της ενέργειας και προς την κατεύθυνση αυτή το κόμμα του επαναφέρει την πρόταση για μόνιμο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό από 19% στο 5% , για την κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα και για την προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών για να διαφοροποιηθεί το μείγμα παραγωγής ενέργειας.

​Είμαστε έτοιμοι για διάλογο, αλλά και απογοητευμένοι από την θέση της κυβέρνησης που χαρακτηρίζει λαϊκισμό της προτάσεις του κόμματος αυτές, κατέληξε. Οι προτάσεις του ΑΚΕΛ, είναι κοστολογημένες και τεκμηριωμένες και η κυβέρνηση αντί να κτίζει τείχη θα πρέπει να επεξεργάζεται σενάρια για όλα τα ενδεχόμενα.

Ο Στέφανος Στεφάνου επισκέφθηκε επίσης τους Δήμους Πάφου και Ιεροκηπίας, καθώς και εργασιακούς χώρους όπου είχε επαφές με το εργατικό δυναμικό.