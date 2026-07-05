Οι μεξικανικές αρχές κατέσχεσαν σχεδόν τρεις τόνους κοκαΐνης στον Ειρηνικό Ωκεανό, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, τα οποία επέβαιναν σε δύο σκάφη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περίοδο αυξημένων πιέσεων από την Ουάσιγκτον προς το Μεξικό για την ενίσχυση των μέτρων κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Η επιχείρηση ακολούθησε θαλάσσια και εναέρια επιτήρηση στην περιοχή ανοιχτά της πολιτείας Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό.

Περιπολικό σκάφος του μεξικανικού ναυτικού προχώρησε στην αναχαίτιση των δύο πλοίων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα και εντόπισαν «86 δέματα που περιείχαν περίπου 2.990 κιλά κοκαΐνης», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

En alta mar no existe margen para el error.



Gracias al profesionalismo, preparación y coordinación del personal naval en funciones de Guardia Costera, una operación de vigilancia marítima en aguas del Pacífico concluyó con el aseguramiento exitoso de un cargamento con un peso… pic.twitter.com/d26BgeTJUh July 4, 2026

Επιπλέον, κατασχέθηκαν 20 δοχεία με περίπου 1.000 λίτρα καυσίμου.

Η πίεση των ΗΠΑ και οι επιχειρήσεις κατά των καρτέλ

Οι μεξικανικές αρχές έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών και έχουν αυξήσει τις κατασχέσεις και τις συλλήψεις υπόπτων μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ενισχύσει την πίεση προς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, ζητώντας από την κυβέρνηση της προέδρου του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ να περιορίσει τη μεταφορά ουσιών μέσω των συνόρων των δύο χωρών.

«Πλήγμα» στις δομές του οργανωμένου εγκλήματος

Το πολεμικό ναυτικό του Μεξικού εκτίμησε ότι με την επιχείρηση αποτράπηκε η διανομή και λιανική πώληση ναρκωτικών αξίας περίπου 37 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τις αρχές, η κατάσχεση συνέβαλε στην αποδυνάμωση των «οικονομικών και επιχειρησιακών δομών» του οργανωμένου εγκλήματος.

protothema.gr