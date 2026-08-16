Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με βόμβες έπληξε ο στρατός του Ισραήλ δύο κοινότητες στον νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας, χθες, συνολικά 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά.

Πρόκειται για τον πιο φονικό πλήγμα μετά τις συμφωνίες του Ιουνίου, που επέτρεψαν να αποκλιμακωθούν σε κάποιο βαθμό οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ισραηλινές δυνάμεις και το κίνημα Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

Ο ισραηλινός στρατός αρχικά ανακοίνωσε χθες το πρωί ότι στοχοποίησε «τρομοκρατική υποδομή» της Χεζμπολάχ σε αντίποινα για «ενέργεια» εναντίον ανδρών του στον νότιο Λίβανο. Κατόπιν ανέφερε ότι «εξάλειψε» μέλος του κινήματος πλήττοντας «γενικό αρχηγείο» στο χωρό Ανσάρ.

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας αναφέρθηκε σε επτά νεκρούς σε αυτό το πλήγμα, συμπεριλαμβανομένων «τριών παιδιών και δυο γυναικών».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ενημερώθηκε a posteriori ότι «η οικογένεια» του «τρομοκράτη Αλί Σαμίρ αλ Χατζ Χάσαν» βρισκόταν «μαζί του», διαβεβαιώνοντας πως «δεν ήταν στόχος» και διατεινόμενος πως «χρησιμοποίησε την οικογένειά του σαν ανθρώπινη ασπίδα».

Αργότερα, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων «παιδιού και 11 γυναικών», στην κοινότητα Ντέιρ Ζαχράνι, που όπως και το χωριό Ανσάρ βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε το ότι ξεκληρίστηκε «ολόκληρη οικογένεια», γεγονός στο οποίο είδε «ξεκάθαρο μήνυμα» του Ισραήλ για το μέλλον των διαπραγματεύσεων τις οποίες διεξάγει η κυβέρνησή του με αυτή του Μπενιαμίν Νετανιάχου από τον Απρίλιο και ο όγδοος κύκλος τους προβλέπεται να διεξαχθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Ρώμη.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί θα όφειλαν να οδηγήσουν στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με μεγαλύτερη ώθηση, να τις «κάνουν πιο σοβαρές» και όχι «να έχουν το αντίστροφο αποτέλεσμα», έκρινε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντορόν Σπίλμαν, εκπρόσωπος του ισραηλινού πρωθυπουργού Σπίλμαν.

Όπως και ο ισραηλινός στρατός, το γραφείο του Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι χρησιμοποιεί αμάχους σαν «ανθρώπινες ασπίδες».

Στην άλλη πλευρά, η Χεζμπολάχ απείλησε το Ισραήλ πως θα προχωρήσει σε αντίποινα, ότι θα δοθεί η «προσήκουσα απάντηση» και κάλεσε για ακόμη μια φορά την κυβέρνηση του προέδρου Αούν να τερματίσει τις «ταπεινωτικές» διαπραγματεύσεις με αυτήν του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

«Παραβίαση της συμφωνίας»

Δημοσιογράφος του AFP είδε στο χωριό Ανσάρ κτίριο κατεστραμμένο και πισίνα και οχήματα να έχουν υποστεί ζημιές, ενώ διαπίστωσε εκτεταμένες ζημιές στο Ντέιρ Ζαχράνι.

Ο Αμπάς Χαλίλ, κάτοικος του Ανσάρ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως άκουσε τον βομβαρδισμό «περί τις 04:30». «Είμαστε σε κατάσταση σοκ (…) τίποτα δεν το δικαιολογεί αυτό».

Κάτοικοι έφυγαν από τον νότιο Λίβανο, κατέγραψαν οι κάμερες του AFP, με ουρές οχημάτων, σε κάποια από τα οποία ήταν φορτωμένα ατομικά τους είδη, προς τη Σαΐντα, βορειότερα.

Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο για ακόμη ένα πλήγμα κοντά στο Ανσάρ, «το πρώτο σε τόσο μεγάλο βάθος» στην επικράτεια εδώ και δυο μήνες.

Αναφέρθηκε ακόμη σε πλήγματα γύρω από την κορυφογραμμή Άλι αλ Τάχερ, που επιβλέπει την νότια περιοχή Ναμπάτια.

Ο στρατός του Ισραήλ αρχικά ανέφερε πως «στοχοποίησε υποδομές» της Χεζμπολάχ «στις περιοχές Ναμπάτια και Ανσάρ» σε αντίποινα για επίθεση εναντίον ομάδας του στον τομέα. Έκανε λόγο για «επικίνδυνη παραβίαση της συμφωνίας» από τη Χεζμπολάχ, που «επιτέθηκε στις δυνάμεις μας στο εσωτερικό της ζώνης ασφαλείας» (σ.σ. έτσι αναφέρεται το Ισραήλ στους τομείς του νοτίου Λιβάνου, βάθους περίπου 10 χιλιομέτρων, που κατέχει).

Το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου έκανε λόγο για τρεις στρατιωτικούς σοβαρά τραυματίες.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό ο Αλί Σαμίρ αλ Χατζ Χάσαν, ο στόχος του βομβαρδισμού στο χωριό Ανσάρ, ήταν επικεφαλής τάγματος της λεγόμενης Δύναμης αλ Ραντουάν («αποτροπής»), επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ.

Τα «επτά θύματα» στο Ανσάρ «δεν αποτελούσαν ‘στρατιωτική υποδομή’», αντέτεινε σε εξοργισμένο τόνο ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ.

Ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου Ναμπί Μπέρι, σύμμαχος της Χεζμπολάχ, κατήγγειλε τις «σφαγές» και κάλεσε τις χώρες που είναι εγγυήτριες «των διαπραγματεύσεων και των συμφωνιών» να «αναλάβουν τις ευθύνες τους και να βάλουν τέλος στον πόλεμο εξολόθρευσης».

«Εκλογικά συμφέροντα»

Το σιιτικό κίνημα είδε στους βομβαρδισμούς «την επιθυμία και τη βούληση» του Μπενιαμίν Νετανιάχου να «εξυπηρετήσει τα εκλογικά του συμφέροντα», καθώς πλησιάζουν στον ορίζοντα οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, τον Οκτώβριο.

Η Χεζμπολάχ κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου. Ο ισραηλινός στρατός αντέδρασε εξαπολύοντας μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και προχωρώντας σε χερσαία εισβολή στον νότιο Λίβανο. Οι επιχειρήσεις του, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό, στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 4.300 ανθρώπους στη χώρα.

Μολονότι η βία στη λιβανική επικράτεια έχει αποκλιμακωθεί, αρχικά μετά την υπογραφή του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ από τους προέδρους των ΗΠΑ και του Ιράν στα μέσα Ιουνίου, κατόπιν την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Λιβάνου και το Ισραήλ, η Βηρυτός συνεχίζει να ανακοινώνει σποραδικά ισραηλινά πλήγματα και καταστροφές.

Η λεγόμενη συμφωνία-πλαίσιο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, την προοδευτική απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τις περιοχές του νοτίου Λιβάνου που κατέχουν και την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού σ’ αυτές, αρχής γενομένης από «πιλοτικές ζώνες».

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ο Ισραέλ Κατς, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, επισκέφτηκε τον νότιο Λίβανο και διεμήνυσε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του θα παραμείνουν στη «ζώνη ασφαλείας».

Οποιαδήποτε «μόνιμη στρατιωτική παρουσία» του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο «δεν είναι συμβατή με τις δεσμεύσεις οι οποίες αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας», ήταν η αντίδραση αξιωματούχου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που ερωτήθηκε σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο.

protothema.gr