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Η Ρωσία και η Ουκρανία βρίσκονται σε έναν πόλεμο μακράς εμβέλειας που κλιμακώνεται, με αυξανόμενο κίνδυνο για τους πολίτες, στον οποίο καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορεί να επικρατήσει πλήρως, σύμφωνα με τον σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε θέματα αμυντικής τεχνολογίας.

Ο Σεργκέι Μπεσκρέστνοφ, ευρέως γνωστός ως «Flash», δήλωσε ότι ανησυχεί για τις προοπτικές του Κιέβου αυτόν τον χειμώνα και πρότεινε να εκκενωθούν οι ηλικιωμένοι, σε περίπτωση που οι ρωσικοί βομβαρδισμοί διακόψουν την παροχή ενέργειας στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον Guardian.

Ωστόσο, η ραγδαία εξέλιξη της κατάστασης κατά τη διάρκεια του πολέμου έδωσε επίσης στην Ουκρανία τα μέσα να αντεπιτεθεί, εκτοξεύοντας 1.000 drones κάθε νύχτα για να χτυπήσει οικονομικούς και στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία και να διακόψει την εμπορική αεροπορική της κίνηση, ανέφερε.

«Πρόκειται για έναν πόλεμο πόλεων, έναν πόλεμο υποδομών», δήλωσε ο Μπεσκρέστνοφ στον Guardian, περιγράφοντας μια σύγκρουση που ουσιαστικά βρίσκεται σε αδιέξοδο, ενώ οι άμαχοι διατρέχουν ολοένα και μεγαλύτερο κίνδυνο.

«Σε αυτόν τον πόλεμο, κανείς δεν θα βγει νικητής, γιατί και οι δύο χώρες, μετά τον πόλεμο, θα έχουν καταστραφεί οικονομικά και σε επίπεδο υποδομών. Είναι ανόητο. Πρέπει να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο. Προτείναμε στη Ρωσία να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο, αλλά η Ρωσία δεν θέλει να σταματήσει», είπε.

Ο 51χρονος Μπεσκρέστνοφ, ειδικός στον τομέα των ραδιοεπικοινωνιών, διορίστηκε αρχικά από τον πρώην υπουργό Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ ως σύμβουλος τεχνολογίας τον Ιανουάριο, πριν προσληφθεί τον Ιούλιο, μετά την απομάκρυνση του τελευταίου.

Ο σύμβουλος, ο οποίος επέζησε από μια επίθεση με drone στο σπίτι του τον Απρίλιο, σημείωσε ότι «η επίθεση είχε γίνει πιο ισχυρή από την άμυνα», καθώς τα συστήματα αεράμυνας και των δύο πλευρών δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον αριθμό των πυραύλων και των drones που είναι διαθέσιμα.

Η Ρωσία θα μπορούσε να προχωρήσει σε παρατεταμένους βομβαρδισμούς των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης και θέρμανσης στο Κίεβο αυτό το χειμώνα, χρησιμοποιώντας τους βαλλιστικούς πυραύλους υψηλής ταχύτητας που παρήγαγε με ρυθμό άνω των 100 τον μήνα, ανέφερε ο Μπεσκρέστνοφ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις είχαν «λάβει εντολή να προετοιμάσουν και να εκτελέσουν μαζικές επιθέσεις» εναντίον των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας, χωρίς σημάδια ότι έχει σκοπό να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο.

«Για μένα, είναι φρικτό», δήλωσε ο Μπεσκρέστνοφ. «Μιλάμε για 2 έως 3 εκατομμύρια ανθρώπους, και η Ρωσία καταλαβαίνει ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει καταστροφή στο Κίεβο». Οι αρχές της πόλης θα πρέπει να εξετάσουν εκ των προτέρων την εκκένωση των αμάχων, ιδίως των ηλικιωμένων, πρόσθεσε, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν προέβαινε σε επίσημη δήλωση.

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή έλλειψη αμερικανικών αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot, του κύριου όπλου που μπορεί να αναχαιτίσει βαλλιστικούς πυραύλους, και ο Μπεσκρέστνοφ δήλωσε ότι «δεν είναι σίγουρος» αν ο Ζελένσκι θα μπορέσει να προμηθευτεί επαρκή ποσότητα από το εξωτερικό για να αποτρέψει μια κρίση. Τον περασμένο μήνα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ήθελε να εξασφαλίσει 300 πυραύλους Patriot για το χειμώνα.

Ο Μπεσκρέστνοφ προέβλεψε ότι η Ουκρανία θα «επιτίθεται όλο και περισσότερο στη Ρωσία με βαθιές επιθέσεις», συνεχίζοντας μια εκστρατεία που έχει οδηγήσει σε βομβαρδισμούς εργοστασίων, αποθηκών και διυλιστηρίων πετρελαίου. «Έχουμε έναν στόχο από τον πρόεδρό μας να αυξήσουμε τον αριθμό των επιθέσεων σε 1.000 την ημέρα», είπε, από το τρέχον επίπεδο των περίπου 300.

Αναφερόμενος στην ανακοίνωση του Ζελένσκι αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία θα καταβάλει συνεχή προσπάθεια να διακόψει τις πτήσεις της πολιτικής αεροπορίας εντός της Ρωσίας με τη χρήση drones, ο Μπεσκρέστνοφ δήλωσε: «Νομίζω ότι είναι πολύ απλό: δεν χρειάζεται να επιτεθούμε σε ένα αεροδρόμιο, αρκεί απλώς να πετάξουμε πάνω από το αεροδρόμιο και αυτό θα κλείσει».

Η Ρωσία έχει επίσης σημειώσει μια σειρά προόδων που έχουν ενισχύσει το επιθετικό της δυναμικό, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης υποτιθέμενης χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Ουκρανοί ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένα απλό drone τύπου «Molniya», το οποίο σκότωσε ένα άτομο κοντά σε ένα βενζινάδικο στη Ζαπορίζια τον Ιούλιο, δεν καθοδηγούνταν μέσω ραδιοσυχνοτήτων, αλλά από τεχνητή νοημοσύνη.

«Απλώς φοβάμαι τι θα συμβεί στο μέλλον, γιατί πιστεύω ότι είναι απλώς θέμα χρόνου μέχρι η Ρωσία να ενσωματώσει αυτή την τεχνολογία σε ένα Shahed», είπε, αναφερόμενος στο τυπικό drone μακράς εμβέλειας της Μόσχας. Αυτό θα μπορούσε να καταστήσει το «τεράστιο δίκτυο παρεμβολών» της Ουκρανίας παρωχημένο, χωρίς να υπάρχει καμία ραδιοεπικοινωνία για να παρεμβληθεί.

Ο Μπεσκρέστνοφ δήλωσε ότι η Ουκρανία εργάζεται πάνω στα δικά της αυτόνομα drones – «Έχουμε ένα πρωτότυπο» – αλλά σημείωσε ότι, κατά τη γνώμη του, η Ρωσία φαίνεται να διαθέτει μεγαλύτερη κλίμακα αυτή τη στιγμή.

Η Ρωσία έχει επίσης αναπτύξει μια νέα σειρά drones και πυραύλων που κινούνται με κινητήρες τζετ κινεζικής κατασκευής, οι οποίοι μπορούν να πετούν με ταχύτητα άνω των 320 χλμ./ώρα, δηλαδή ταχύτερα από την πρώτη γενιά των φθηνών αναχαιτιστικών Shahed που έχει αναπτύξει η Ουκρανία.

Η Μόσχα εκτόξευσε 2.500 drones Shahed στην Ουκρανία τον Αύγουστο, έναντι 1.500 τον Ιούλιο, και σχεδιάζει να κατασκευάσει «περίπου 36.000 το 2027», ανέφερε ο Μπεσκρέστνοφ.

Ο Μπεσκρέστνοφ ανέφερε ότι τέσσερις έως έξι ουκρανικές εταιρείες εργάζονταν πάνω στην ανάπτυξη αναχαιτιστικών αεροσκαφών, όμως «δεν ήταν ακόμη έτοιμες για την τελική παραγωγή», γεγονός που δίνει στη Μόσχα ένα παράθυρο ευκαιρίας. Ο σύμβουλος δεν θέλησε να προσδιορίσει πότε αναμένεται να είναι έτοιμα τα αναχαιτιστικά. Προς το παρόν, τον κύριο ρόλο στην κατάρριψη των drones που πετούν με υψηλές ταχύτητες έχουν τα μαχητικά αεροσκάφη.

Ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων αυξάνεται παράλληλα με την ένταση των επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τον Ιούλιο (τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία) 437 άμαχοι σκοτώθηκαν και 2.610 τραυματίστηκαν στην Ουκρανία, αριθμός που αποτελεί τον υψηλότερο από τον Μάρτιο του 2022. Δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα ακριβή στοιχεία για τη Ρωσία.

Ο Μπεσκρέστνοφ δήλωσε ότι η απομάκρυνση του Φεντόροφ από τη θέση του υπουργού Άμυνας μετά από μια σύγκρουση με τον Ζελένσκι ήταν λυπηρή, αν και η αλλαγή στο δικό του ρόλο σημαίνει ότι το πεδίο των αρμοδιοτήτων του είχε επεκταθεί πέρα από τις ένοπλες δυνάμεις, ώστε να περιλαμβάνει την Εθνική Φρουρά και ολόκληρη την κυβέρνηση.

Ο ρόλος του, όπως είπε, είναι τεχνικός και συμβουλευτικός και προσπαθεί να αποφύγει να εμπλακεί σε προσωπικές διαμάχες. «Μην με ανακατεύετε με την πολιτική. Η πολιτική έχει πάντα μια δόση ανοησιών», σημείωσε.

skai.gr