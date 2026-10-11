Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Χωρίς εκπλήξεις ή αξιοσημείωτες στιγμές κύλησε η συνάντηση που είχε την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον επιχειρηματία και επενδυτή στον τομέα της τεχνολογίας, Μάικλ Ντελ, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Σούζαν. Ωστόσο, το κοινό τους ραντεβού έγινε viral.

Το εν λόγω ζευγάρι έχει δωρίσει στο παρελθόν περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια δολάρια στον Αμερικανό πρόεδρο για το «Trump Accounts», ένα ειδικό επενδυτικό πρόγραμμα για παιδιά, το οποίο δημιούργησε ο ίδιος ο Τραμπ και έδωσε το όνομά του… για να τιμήσει τον εαυτό του!

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανταπέδωσε την ευγενική αυτή χειρονομία με μια πρόσκληση στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, δεν ήταν η οικονομική δέσμευση του ζευγαριού που κυριάρχησε αργότερα στη δημόσια συζήτηση, αλλά η εμφάνιση της Σούζαν Ντελ.

Susan Dell, wife of Dell Technologies CEO Michael Dell, encouraged families to register for Trump Accounts while speaking alongside the president on Wednesday. After Mrs. Dell’s speech, President Trump asked Mr. Dell whether his wife was considering running for office and gave… pic.twitter.com/PpkdkeNwHR — CBS News (@CBSNews) October 7, 2026

Ποια είναι η Σούζαν Ντελ που σχολιάστηκε τόσο έντονα

Η 62χρονη δέχτηκε, κυρίως στο διαδίκτυο, ένα τεράστιο κύμα χλευασμού, κακίας και μίσους. Το πρόσωπό της ήταν «τρομακτικό», ένας «εφιάλτης» και θυμίζει «άλιεν», ήταν μερικά μόνο από τα πιο «χαλαρά» σχόλια.

Η Ντελ εμφανίστηκε στη συνάντηση με έντονο μακιγιάζ. Το πρόσωπό της φαινόταν άκαμπτο, το πηγούνι της μυτερό, τα ζυγωματικά της προεξείχαν έντονα, ενώ τα μάτια της έμοιαζαν δυσανάλογα μεγάλα. Οι χρήστες παρατήρησαν ότι η εμφάνισή της έχει αλλάξει δραστικά τα τελευταία χρόνια – ειδικά σε σύγκριση με εκείνη του συζύγου της. Ωστόσο, είναι κάτι περισσότερο από απλώς η «γυναίκα που στέκεται στο πλευρό του».

Ο Μάικλ Ντελ ίδρυσε το 1984 την ομώνυμη εταιρεία υπολογιστών. Τέσσερα χρόνια αργότερα γνώρισε τη μελλοντική σύζυγό του, Σούζαν, και τον Οκτώβριο του 1989 το ζευγάρι παντρεύτηκε.

Η Σούζαν Ντελ, που στην ιδιωτική της ζωή έχει πάθος με τα σπορ αντοχής, εργάστηκε αρχικά στον τομέα των ακινήτων και στη συνέχεια έγινε αυτοαπασχολούμενη σχεδιάστρια μόδας. Σήμερα εργάζεται για το Ίδρυμα Michael & Susan Dell, το οποίο ίδρυσαν από κοινού με τον σύζυγό της. Με αυτόν τον τρόπο, οι Ντελ ασχολούνται με φιλανθρωπικές δραστηριότητες και, σύμφωνα με τις δικές τους δηλώσεις, υποστηρίζουν με δισεκατομμύρια δολάρια, έργα στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και των οικονομικών ευκαιριών. Σύμφωνα με το People, το ίδρυμα έχει διαθέσει συνολικά περίπου 10 δισ. δολάρια σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και κοινωνικές πρωτοβουλίες.

🚨Susan Dell came to the White House with $6.25 billion for American kids but the internet noticed her appearance and is speculating whether she’s an alien or not pic.twitter.com/tfYn77DApj October 9, 2026

Ο… νυσταγμένος Τραμπ φαινόταν εντυπωσιασμένος από τη Σούζαν Ντελ

Κατά την εμφάνισή της στον Λευκό Οίκο, η Σούζαν Ντελ μίλησε, δίπλα σε έναν… νυσταγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, για το ότι τα παιδιά στις ΗΠΑ πρέπει να «κάνουν μεγάλα όνειρα» και πως «ξέρουμε ότι μπορείτε να τα πραγματοποιήσετε».

Ο Τραμπ φάνηκε, παρά τη νύστα του, να έχει εντυπωσιαστεί από την εμφάνισή της και να της πλέκει το εγκώμιο. «Σκέφτεται να θέσει υποψηφιότητα για κάποιο πολιτικό αξίωμα;», ρώτησε τον σύζυγό της, Μάικλ. Αυτός αρνήθηκε, όμως ο Τραμπ επέμεινε, λέγοντας ότι θα την υποστήριζε αμέσως, αν άλλαζε γνώμη.

Η δέσμευση των Ντελ για τους «λογαριασμούς» του Τραμπ δεν φαίνεται να είναι αποκλειστικά φιλανθρωπικής φύσης: Περίπου έξι μήνες αφότου το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να υποστηρίξει την πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου, το Πεντάγωνο ανέθεσε στην Dell σύμβαση ύψους 9,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Τον Ιούλιο του περασμένου έτους, ο Τραμπ κάλεσε επίσης τους Αμερικανούς πολίτες να αγοράσουν έναν υπολογιστή Dell: «Θα του επιστρέψουμε τα χρήματα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», είπε κοιτάζοντας τον Μάικλ Ντελ και τη μεγάλη δωρεά του για τους «λογαριασμούς Τραμπ».

Who was the woman standing behind Trump in the Oval Office — and why is the entire internet talking about her?



Susan Dell, wife of billionaire Michael Dell, the founder of Dell Technologies, has unexpectedly become a social media sensation.



Users have been paying particular… https://t.co/QpAXa2Sh3D pic.twitter.com/q5KOFTTP9Z — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026

Το «πρόσωπο του Μαρ-α-Λάγκο»

Στα κοινωνικά δίκτυα, ωστόσο, η συζήτηση για τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο επικεντρώθηκε στη Σούζαν Ντελ. Οι χρήστες έγραψαν ότι αναγνωρίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά προσώπου, για παράδειγμα, και στην Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, στην πρώην υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ ή στην influencer του κινήματος MAGA, Λόρα Λούμερ – δηλαδή σε γυναίκες που κινούνται στον άμεσο κύκλο του Ρεπουμπλικανού Προέδρου.

Η ένταση της διαδικτυακής αντίδρασης έφερε ξανά στην επιφάνεια τον όρο «Mar-a-Lago face» (πρόσωπο του Μαρ-α-Λάγκο), που έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ για να περιγράψει ένα συγκεκριμένο πρότυπο εμφάνισης που συναντάται σε γυναίκες του κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος του Τραμπ.

Ο όρος παραπέμπει στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα και περιγράφει ένα look με γεμάτα χείλη, έντονα ζυγωματικά, πολύ λευκά δόντια, έντονη γραμμή γνάθου και περιορισμένη κινητικότητα του προσώπου, όπως εξήγησε στην εφημερίδα «USA Today» ο Σάμερ Τζάμπερ, δερματολόγος σε μια φημισμένη κλινική ομορφιάς της Νέας Υόρκης. Τέτοια χαρακτηριστικά μπορεί να επιτευχθούν με fillers, μπότοξ και λίφτινγκ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι γνωστό ποιες – αν υπάρχουν – αισθητικές παρεμβάσεις έχει κάνει η ίδια η Σούζαν Ντελ.

Σύμφωνα με το Axios, οι αισθητικοί χειρουργοί σε ολόκληρη τη χώρα κατέγραψαν ήδη πριν από περίπου ένα χρόνο αύξηση στις αιτήσεις για «πρόσωπα τύπου πρόσωπο του Μαρ-α-Λάγκο». Όπως, μάλιστα, εξήγησε η Νιούμαν Κιγκλ, πλαστική χειρουργός από το Λος Άντζελες, στη Huffington Post, αυτό το «φουσκωμένο λουκ» έχει να κάνει με το να νιώθει κανείς ότι ανήκει κάπου. Στο περιβάλλον του MAGA, πολλές, κυρίως πλούσιες γυναίκες, έχουν αντίστοιχη εμφάνιση: «Όταν το βλέπεις ξανά και ξανά, γίνεται η κανονικότητα. Ένα πρόσωπο που εξαλείφει όλα τα σημάδια της γήρανσης».

Ειδικοί έχουν περιγράψει επίσης το φαινόμενο της λεγόμενης «filler blindness», όταν δηλαδή η συνεχής χρήση fillers μπορεί να αλλάξει σταδιακά την αντίληψη κάποιου για το τι θεωρείται φυσικό ή ισορροπημένο αποτέλεσμα. Πρόκειται πάντως για γενική αισθητική τάση και όχι για επιβεβαιωμένη περιγραφή των επιλογών της ίδιας της Ντελ.

Η πρόσφατη παρουσία της στον Λευκό Οίκο δεν ήταν η πρώτη επαφή της οικογένειας Ντελ με τον Τραμπ. Οι σχέσεις τους έχουν γίνει περισσότερο ορατές κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του, κυρίως λόγω της μεγάλης οικονομικής στήριξης του ζευγαριού στο πρόγραμμα «Trump Accounts».

protothema.gr