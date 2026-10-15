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Η πρόεδρος της Κόστα Ρίκα, Λάουρα Φερνάντες, εγκαινίασε την Τετάρτη φυλακή υψίστης ασφαλείας, η οποία είναι εμπνευσμένη από το μεγάλο σωφρονιστικό συγκρότημα του Ελ Σαλβαδόρ. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση έχει εξελιχθεί σε σύμβολο του «πολέμου κατά των συμμοριών» που έχει κηρύξει ο πρόεδρος της χώρας, Ναγίμπ Μπουκέλε.

Η Φερνάντες παρουσίασε τη νέα φυλακή ως απόδειξη της αποφασιστικότητάς της να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο ευθύνεται για την έξαρση της βίας στην Κόστα Ρίκα. Η χώρα θεωρούνταν επί σειρά ετών μία από τις ασφαλέστερες στη Λατινική Αμερική.

Το αποκαλούμενο Κέντρο Υψίστου Περιορισμού του Οργανωμένου Εγκλήματος (CACCO), όπου οι πρώτοι κρατούμενοι θα μεταφερθούν στα τέλη του μήνα, αποτελεί τμήμα του σωφρονιστικού συγκροτήματος La Reforma, στο Σαν Ραφαέλ ντε Αλαχουέλα, περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Σαν Χοσέ.

COSTA RICA INAUGURA PRISIÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD INSPIRADA EN EL MODELO SALVADOREÑO



Costa Rica inauguró el Centro de Alta Contención Contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad ubicada en San Rafael de Alajuela. La presidenta Laura Fernández agradeció a… pic.twitter.com/8tH6JMjVdk — @MundoDigitalSV (@MundoDigitalSV1) October 15, 2026

Η νέα φυλακή υψίστης ασφαλείας είναι ικανή να φιλοξενήσει 5.100 κρατουμένους. Οι έγκλειστοι θα προαυλίζονται για μία ώρα ημερησίως, θα φορούν πορτοκαλί στολές και θα υπόκεινται σε ένα ιδιαίτερα αυστηρό καθεστώς επισκεπτηρίου.

Η Φερνάντες θα ταξιδέψει στο Ελ Σαλβαδόρ την Παρασκευή, για να επισκεφθεί το λεγόμενο Κέντρο Εγκλεισμού της Τρομοκρατίας (CECOT), μια από τις μεγαλύτερες φυλακές υψίστης ασφαλείας σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Θέλω να μάθω ό,τι είναι δυνατόν από το σωφρονιστικό μοντέλο που έφερε ξανά την ειρήνη σε έναν λαό που ταλανιζόταν επί δεκαετίες από την εγκληματική βία», δήλωσε η πρόεδρος της Κόστα Ρίκα κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, στα οποία παρέστησαν οι υπουργοί Ασφαλείας και Άμυνας του Ελ Σαλβαδόρ.

El modelo de seguridad de El Salvador, liderado por el Señor Presidente @nayibbukele, integra el control territorial, el combate al crimen organizado, el fortalecimiento penitenciario y la reconstrucción del tejido social. Sus resultados nos han convertido en un referente… pic.twitter.com/s1iuPFF5Fg — René Francis Merino Monroy🇸🇻 (@merino_monroy) October 14, 2026

Επικριτές καταγγέλλουν το γεγονός ότι η Κόστα Ρίκα μιμείται το μοντέλο ασφαλείας του Ελ Σαλβαδόρ. Η εκστρατεία του Μπουκέλε κατά των συμμοριών βασίζεται στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης που έχει επιβάλει από το 2022 και παραμένει σε ισχύ μέχρι σήμερα, επιτρέποντας συλλήψεις χωρίς εντάλματα.

Las primeras imágenes del CACCO: así luce la nueva megacárcel de Costa Rica.



Un recorrido por el Centro de Alta Contención del Crimen permite observar sus instalaciones, infraestructura, las características de este complejo penitenciario y los uniformes que utilizarán los… pic.twitter.com/KR4vMz1JU5 — Impact Channel (@ImpactChannelCR) October 14, 2026

Μέσα σε τέσσερα χρόνια έχουν φυλακιστεί 93.000 άνθρωποι στο Ελ Σαλβαδόρ. Σύμφωνα με την ΜΚΟ Socorro Jurídico Humanitario, περίπου 30.000 ήταν αθώοι, ενώ περισσότεροι από 500 πέθαναν υπό κράτηση.



protothema.gr