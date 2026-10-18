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Σάλο στη Βρετανία έχει προκαλέσει η αποκάλυψη ότι καταδικασμένος τρομοκράτης του ISIS, ο οποίος είχε συνδεθεί με αποκεφαλισμούς, λιθοβολισμούς και μαζικές εκτελέσεις στο Ιράκ, κυκλοφορούσε ελεύθερος στο Ουίνδσορ, σε μικρή απόσταση από το κάστρο του βασιλιά Καρόλου.

Ο Μοχάμεντ Γιασίν είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα με μικρή βάρκα, διασχίζοντας τη Μάγχη. Παρά την καταδίκη του για τρομοκρατία, δεν απελάθηκε, καθώς υπήρχαν ανησυχίες ότι, σε περίπτωση επιστροφής στην πατρίδα του, θα κινδύνευε να υποστεί βασανιστήρια ή ακόμη και να εκτελεστεί.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Mail on Sunday, ο Ιρακινός, για τον οποίο βρετανικό δικαστήριο είχε ακούσει ότι «αποτελεί κίνδυνο για ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο», αποφυλακίστηκε την περασμένη εβδομάδα, έχοντας εκτίσει μόλις έξι μήνες από την ποινή φυλάκισης δύο ετών που του είχε επιβληθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ξενώνα επιτηρούμενων αποφυλακισμένων στο Ουίνδσορ, όπου δημοσιογράφοι της εφημερίδας τον εντόπισαν να πραγματοποιεί αγορές σε κατάστημα της αλυσίδας Co-op, κοντά στη βασιλική κατοικία.

Monster who guarded Isis executions but can't be deported over concerns that HIS life would be in danger is spotted shopping in the King's local Co-op https://t.co/OTbfljUxo7 October 17, 2026

Από την Αλ Κάιντα στις εκτελέσεις του ISIS

Η ιστορία του Γιασίν ξεκινά στη δυτική επαρχία του Ιράκ, στην πόλη Αρ Ρούτμπα, η οποία μετά την αμερικανική εισβολή του 2003 εξελίχθηκε σε προπύργιο της Αλ Κάιντα.

Το 2006, σε ηλικία μόλις 16 ετών, εντάχθηκε στο Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ, οργάνωση που συνδεόταν με την Αλ Κάιντα και πραγματοποιούσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων. Επικεφαλής της ήταν ο Αμπού Μουσάμπ αλ Ζαρκάουι, η οργάνωση του οποίου είχε αναλάβει την ευθύνη για τον αποκεφαλισμό δυτικών ομήρων, μεταξύ αυτών και του 62χρονου Βρετανού μηχανικού Κεν Μπίγκλεϊ, το 2004.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη γερμανική Δικαιοσύνη, ο Γιασίν κατηγορήθηκε ότι είχε τοποθετήσει τουλάχιστον 13 εκρηκτικούς μηχανισμούς στους δρόμους γύρω από την Αρ Ρούτμπα, ενώ συνδέθηκε και με βομβιστικές επιθέσεις στις οποίες σκοτώθηκαν Αμερικανοί στρατιώτες.

Αργότερα εντάχθηκε στο ISIS, όπου ανέλαβε καθήκοντα ένοπλου φρουρού σε δημόσιες εκτελέσεις. Δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι, κρατώντας ένα Καλάσνικοφ, επέβλεπε το πλήθος που συγκεντρωνόταν για να παρακολουθήσει τις εκτελέσεις.

Μεταξύ των περιστατικών που εξετάστηκαν ήταν ο λιθοβολισμός μέχρι θανάτου ενός ζευγαριού που είχε κατηγορηθεί για μοιχεία, καθώς και δύο μαζικές εκτελέσεις στις οποίες, σύμφωνα με τις κατηγορίες, περιλαμβάνονταν παιδιά μεταξύ των θυμάτων.

Το 2020 γερμανικό δικαστήριο στο Ντίσελντορφ τον καταδίκασε για συμμετοχή σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση. Από το δημοσιευμένο δικαστικό ιστορικό προκύπτει ποινή τεσσάρων ετών και τριών μηνών, ενώ απαλλάχθηκε από άλλες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων εκείνη της συνέργειας στο έγκλημα πολέμου της ανθρωποκτονίας.

Πέρασε τη Μάγχη με ψεύτικο όνομα

Ο Γιασίν είχε φτάσει στη Γερμανία το 2015, ζητώντας άσυλο. Οι γερμανικές αρχές δεν γνώριζαν αρχικά το παρελθόν του και εκείνος εγκαταστάθηκε στο Μπότροπ, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, όπου εργαζόταν ως κομμωτής. Συνελήφθη το 2018 μαζί με τρεις Ιρακινούς έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στις αρχές.

Όταν ολοκληρώθηκε η ποινή του, η Γερμανία επιχείρησε να τον απελάσει στο Ιράκ. Ωστόσο, δικαστής έκρινε ότι υπήρχε πραγματικός κίνδυνος να υποστεί κακομεταχείριση ή να εκτελεστεί εάν επέστρεφε στη χώρα του.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Γιασίν βρέθηκε ανάμεσα σε 80 μετανάστες που εντοπίστηκαν από τις βρετανικές συνοριακές αρχές καθώς διέσχιζαν τη Μάγχη με μικρό σκάφος.

Κατά την άφιξή του χρησιμοποίησε ψεύτικη ταυτότητα, αποκρύπτοντας το πραγματικό του όνομα και το τρομοκρατικό παρελθόν του. Αρχικά φιλοξενήθηκε σε ξενοδοχείο μεταναστών στο Μπέισινγκστοουκ, με δαπάνες του βρετανικού Δημοσίου, μέχρι που οι καθιερωμένοι βιομετρικοί έλεγχοι αποκάλυψαν την πραγματική του ταυτότητα.

Μάλιστα, κατά τη δίκη του έγινε γνωστό ότι είχε επιλέξει να ταξιδέψει στη Βρετανία αφού παρακολούθησε βίντεο στο TikTok που παρουσίαζε τη χώρα ως φιλόξενη προς τους αιτούντες άσυλο. Ο ίδιος φέρεται να είχε δηλώσει ότι δεν του άρεσε η ζωή στη Γαλλία.

Στο δικαστήριο του Γουίντσεστερ, ο εισαγγελέας Στίβεν Μόλοϊ περιέγραψε έναν άνθρωπο με «βαθιά και μακρόχρονη εμπλοκή στην τρομοκρατία και την ισλαμιστική εξτρεμιστική ιδεολογία».

Ελεύθερος με ηλεκτρονικό βραχιολάκι κοντά στη βασιλική οικογένεια

Μετά την αποφυλάκισή του, ο καταδικασμένος τρομοκράτης μεταφέρθηκε στο Ουίνδσορ, όπου του επιβλήθηκε ηλεκτρονική επιτήρηση και υποχρεωτικός περιορισμός στον ξενώνα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 6 το πρωί.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Mail on Sunday, κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορούσε να κυκλοφορεί στην πόλη, χωρίς να προκύπτει ότι του είχε απαγορευτεί η πρόσβαση στο Μεγάλο Πάρκο του Ουίνδσορ ή στην περιοχή του κάστρου.

Η αποκάλυψη προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς στην ευρύτερη περιοχή κατοικούν μέλη της βασιλικής οικογένειας. Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας διαμένουν με τα τρία παιδιά τους, τον 13χρονο Τζορτζ, την 11χρονη Σάρλοτ και τον οκτάχρονο Λούις, στο Forest Lodge, ενώ ο δούκας και η δούκισσα του Εδιμβούργου κατοικούν στο Bagshot Park.

Παράλληλα, στο κάστρο του Ουίνδσορ πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου επίσημο δείπνο που θα παραθέσει ο βασιλιάς Κάρολος προς τιμήν του σουλτάνου του Ομάν.

Το νομικό εμπόδιο στην απέλαση και το κόστος για τους φορολογούμενους

Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τα όρια της μεταναστευτικής πολιτικής και τις υποχρεώσεις της Βρετανίας βάσει των κανόνων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Γιασίν έχει υποβάλει νέο αίτημα παραμονής στη χώρα, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η προσπάθεια του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών να προχωρήσει στην απέλασή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Mail on Sunday, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει εκφράσει ανησυχίες ότι ο Ιρακινός θα μπορούσε να υποστεί κακομεταχείριση εάν επέστρεφε στην πατρίδα του, εξαιτίας της προηγούμενης συμμετοχής του σε τρομοκρατικές οργανώσεις.

Το ενδεχόμενο παραμονής του έχει προκαλέσει και αντιδράσεις για το οικονομικό κόστος. Νομικοί εκτιμούν ότι ο Γιασίν δικαιούται κρατική νομική βοήθεια και ότι, εάν η υπόθεσή του φτάσει μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι σχετικές δαπάνες θα μπορούσαν να αγγίξουν τις 500.000 λίρες.

Άλλοι ειδικοί υπολογίζουν ότι η φιλοξενία του σε κρατικά χρηματοδοτούμενη δομή, τα επιδόματα διαβίωσης και η επιτήρησή του ενδέχεται να κοστίζουν έως και 85.000 λίρες ετησίως. Πρόκειται για εκτιμήσεις και όχι για επιβεβαιωμένες δαπάνες.

Ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών των Συντηρητικών, Κρις Φιλπ, επέκρινε την κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι οι Βρετανοί φορολογούμενοι καλούνται να καλύπτουν το κόστος διαμονής και συντήρησης ανθρώπων που αποτελούν απειλή για την ασφάλεια της χώρας, ζητώντας την άμεση απέλαση του Γιασίν.

Επέστρεψε στη φυλακή

Η υπόθεση είχε νέα εξέλιξη λίγες ώρες αφότου η Mail on Sunday επικοινώνησε με το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών ζητώντας εξηγήσεις για την παρουσία του Γιασίν στο Ουίνδσορ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, οι αρχές αποφάσισαν την επιστροφή του στη φυλακή, καθώς φέρεται να παραβίασε όρους καλής συμπεριφοράς που συνόδευαν την αποφυλάκισή του και την παραμονή του στον ξενώνα.

Πηγή του υπουργείου Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι ο καταδικασμένος τρομοκράτης δεν βρισκόταν πλέον στο Ουίνδσορ, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί ποια ακριβώς παράβαση οδήγησε στην ανάκληση της αποφυλάκισής του.

Η επιστροφή του στη φυλακή δεν επιλύει το ζήτημα της απέλασής του, καθώς παραμένει σε εκκρεμότητα η διαδικασία που αφορά το αίτημά του να παραμείνει στη Βρετανία.

protothema.gr