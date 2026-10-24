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Σε εξέλιξη βρίσκονται στην Ταϊβάν οι επιχειρήσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε το πέρασμα του τυφώνα Τσάμπι, με περισσότερα από 56.000 νοικοκυριά να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών και τεχνικοί συνεχίζουν τις προσπάθειες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης, την ώρα που ο τυφώνας κατευθύνεται πλέον προς την Κίνα και την Ιαπωνία.

Πάνω από 5.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις εστίες τους πριν από την έλευση του τυφώνα. Δένδρα ξεριζώθηκαν, γραμμές του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού κόπηκαν και καταγράφτηκαν σύντομες πλημμύρες.

🇹🇼 | صور مذهلة لأمواج هائلة تضرب سواحل تايوان أثناء مرور الإعصار شامبي.



لقد تسبب هذا الظاهرة في إجلاءات جماعية واسعة النطاق وأضرار جسيمة في الجزيرة. pic.twitter.com/SRJFKXxMEl October 24, 2026

Κάπου 56.000 νοικοκυριά συνέχιζαν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ ο Τσάμπι συνέχιζε να πλήττει τη νήσο. Σχεδόν 24 εκατοστά βροχής καταγράφτηκαν σήμερα στην κομητεία Μιαολί, στο δυτικό τμήμα της.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 500 και πλέον τραυματίστηκαν από την Πέμπτη, όταν η κυβέρνηση άρχισε να κηρύσσει συναγερμούς καθώς ο τυφώνας πλησίαζε.

Videos captados por ciudadanos muestran la intensidad de los vientos del tifón Champi en Taiwán, que alcanzaron los 176 kilómetros por hora, según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones.



Mientras las autoridades de la Administración Meteorológica Central emitieron alertas… pic.twitter.com/mZznP86X5K — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) October 24, 2026

Ο Τσάμπι για βραχύ χρονικό διάστημα χαρακτηρίστηκε υπερτυφώνας. καθώς βρισκόταν πάνω από τον ωκεανό, με ανέμους που άγγιζαν ως ακόμη και τα 300 χιλιόμετρα ανά ώρα, ωστόσο προοδευτικά εξασθένισε.

Πλέον οι άνεμοι που φέρνει φθάνουν ως και τα 176 χ.α.ώ., κατά το πιο πρόσφατο προειδοποιητικό δελτίο του κοινού κέντρου προειδοποίησης για τυφώνες.

Στην Κίνα, αρκετές σιδηροδρομικές συνδέσεις ανεστάλησαν και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στη Σαγκάη.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για «ισχυρές ως καταρρακτώδεις κατακρημνίσεις» σε τομείς των επαρχιών Τζιανγκσού, Τζετζιάνγκ, της Σαγκάης και άλλες.

Earth’s strongest storm this year just slammed Taiwan.

Cat 5 Super Typhoon Champi unleashed 200-mile wind fields, 141 mph (227 km/h) coastal gusts, and 26-foot (8-meter) waves that swept a harbor crane into the sea. #TyphoonChampi #Taiwan pic.twitter.com/nBs6Ao5Ncm — Pi Fire Science & Rescue (@Pi_Fire_Science) October 24, 2026

Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στην περιφέρεια, ειδικά στον νομό Οκινάουα, στην Ιαπωνία, όπου οι αρχές έκαναν λόγο για δυο τραυματίες εξαιτίας του τυφώνα.

Ο Τσάμπι προστίθεται σε σειρά τυφώνων αυτή την ιδιαίτερα έντονη περίοδο των ακραίων φαινομένων του είδους στον Ειρηνικό, που αποδίδονται στο Ελ Νίνιο, καθώς φέτος τα ύδατα του ωκεανού στο ύψος του ισημερινού υπερθερμαίνονται σε επίπεδο που κατά επιστήμονες δεν έχει προηγούμενο.

Πλέον ο Τσάμπι έχει απομακρυνθεί, βρίσκεται κάπου 150 χιλιόμετρα ανατολικά της νήσου.

protothema.gr