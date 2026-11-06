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Τραγική κατάληξη είχε η πτήση μικρού ιδιωτικού αεροσκάφους στη Γερμανία, το οποίο συνετρίβη σήμερα σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Μαγδεμβούργο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι δύο επιβαίνοντες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρα.

Το αεροσκάφος συνετρίβη σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στον αυτοκινητόδρομο Α2 που συνδέει το Βερολίνο με το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, στο δυτικό τμήμα της Γερμανίας.

Ein kleines Flugzeug ist auf der Autobahn 2 nordöstlich von Magdeburg verunglückt. Zwei Insassen konnten nur noch tot geborgen werden. Fotos und Videos in den sozialen Medien zeigen das brennende Flugzeug. https://t.co/9K25GVyI2p — ntv Nachrichten (@ntvde) November 6, 2026

Οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν νεκροί. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε διερχόμενα οχήματα. Τα συντρίμμια του μικρού αεροσκάφους διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα και οι αρχές έκλεισαν προσωρινά το ρεύμα κυκλοφορίας προς το Ανόβερο.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa