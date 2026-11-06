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Το ενδεχόμενο να δώσει εκ νέου εντολή για αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ενώ την ίδια ώρα στελέχη της κυβέρνησής του καταβάλλουν προσπάθειες για τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων μιας διπλωματικής συμφωνίας με την Τεχεράνη, σε μια κρίσιμη καμπή για την εξέλιξη του πολέμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Fox Νews, ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποίησε δύο διαδοχικές συσκέψεις με την ομάδα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, την Τετάρτη (4/11) και την Πέμπτη (5/11), προκειμένου να αξιολογήσει τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του. Πρόκειται για τις πρώτες συζητήσεις του για τον πόλεμο μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες έφεραν το κόμμα της αντιπολίτευσης στον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Στο τραπέζι βρίσκονται η επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων, η διατήρηση της οικονομικής και στρατιωτικής πίεσης μέσω του ναυτικού αποκλεισμού, αλλά και μια συμφωνία που θα μπορούσε να αποτρέψει έναν νέο γύρο συγκρούσεων.

Η νέα Σελήνη της 9ης Νοεμβρίου και τα αμερικανικά σχέδια επίθεσης

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον Τραμπ ότι η Δευτέρα 9 Νοεμβρίου συμπίπτει με τη νέα Σελήνη στη Μέση Ανατολή, γεγονός που σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας θα υπάρχει ελάχιστο έως καθόλου φως από το φεγγάρι.

Οι συνθήκες αυτές θεωρούνται ευνοϊκές για την πραγματοποίηση αεροπορικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς το σκοτάδι μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη κάλυψη στις δυνάμεις που συμμετέχουν σε αυτές.

Η αναφορά στο συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί κάποια τελική απόφαση.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) έχει ήδη καταρτίσει σχέδια στρατιωτικών πληγμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν τεθεί σε εφαρμογή ακόμη και την επομένη των εκλογών.

Παράλληλα, χιλιάδες Αμερικανοί στρατιωτικοί εξακολουθούν να βρίσκονται στα ύδατα γύρω από το Ιράν, συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού.

Τραμπ: «Θα προτιμούσα να μην καταστρέψω την υπόλοιπη χώρα, αλλά ίσως χρειαστεί»

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων βομβαρδισμών, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον πρόκειται να «λάβει μια απόφαση» σχετικά με την επανέναρξη του πολέμου, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο οι ΗΠΑ πρέπει να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο, ώστε να διασφαλίσουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει τερματιστεί οριστικά.

«Θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο;», διερωτήθηκε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρόσθετων στρατιωτικών πληγμάτων που θα απέκλειαν τη δυνατότητα της Τεχεράνης να ανασυγκροτήσει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις.

Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε ακόμη πιο απειλητική γλώσσα. «Θα προτιμούσα να μην καταστρέψω την υπόλοιπη χώρα, αν είναι δυνατόν, αλλά ίσως χρειαστεί», δήλωσε. «Θα το μάθετε αρκετά σύντομα», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των αποφάσεών του.

Η πρόταση της Τεχεράνης μέσω Κατάρ και οι επτά όροι για συμφωνία

Την ώρα που η αμερικανική πλευρά προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέων επιχειρήσεων, το Ιράν έχει διαβιβάσει στον Λευκό Οίκο νέα πρόταση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας ως διαμεσολαβητή το Κατάρ.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα παράλληλο διπλωματικό πεδίο, καθώς ο Τραμπ καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην επιδίωξη συμφωνίας και στη συνέχιση της στρατιωτικής εκστρατείας.



Ωστόσο, η Τεχεράνη εμφανίζεται αποφασισμένη να επιμείνει στους δικούς της όρους.Ο επικεφαλής της ιρανικής ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζαΐ, δήλωσε την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Ρωσία, ότι το Ιράν δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ ούτε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εάν προηγουμένως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ικανοποιήσουν επτά συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, η αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων.

«Όσο οι Αμερικανοί δεν εφαρμόζουν τους επτά όρους μας, δεν θα ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ ούτε θα προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις», είναι το μήνυμα που έστειλε η ιρανική πλευρά.

Ο Τραμπ είχε απορρίψει τον Σεπτέμβριο προηγούμενη εκδοχή του σχεδίου των επτά σημείων, δημοσιεύοντας μάλιστα έναν χάρτη στον οποίο τα Στενά του Ορμούζ εμφανίζονταν με την ονομασία «Στενά Τραμπ».

Πλέον, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η διαδικασία εφαρμογής των όρων έχει απλοποιηθεί και θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο ημέρες.

Μοιρασμένοι οι σύμβουλοι του Τραμπ

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του Ιράν αποτυπώνονται και στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανίζεται επικεφαλής της ομάδας συμβούλων που εισηγούνται στον Τραμπ να προχωρήσει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, αποφεύγοντας έναν νέο κύκλο στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Αντίθετα, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, και ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, τάσσονται υπέρ της διατήρησης του ναυτικού αποκλεισμού, θεωρώντας ότι η συνεχιζόμενη πίεση μπορεί να εξαναγκάσει το Ιράν σε υποχωρήσεις.

Η αντιπαράθεση αυτή εξελίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο τις στρατιωτικές και διπλωματικές συνέπειες του πολέμου, αλλά και το αυξανόμενο πολιτικό κόστος στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Ιράν μοιράζει χάπια ιωδίου κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις

Την ίδια στιγμή, η ανησυχία για ενδεχόμενα νέα αμερικανικά πλήγματα έχει οδηγήσει τις ιρανικές αρχές στη λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία του πληθυσμού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, η Τεχεράνη διανέμει δισκία ιωδίου σε οικογένειες που κατοικούν σε απόσταση έως περίπου 3,2 χιλιομέτρων από πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, οι κάτοικοι λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με το πώς πρέπει να αντιδράσουν και να προστατευθούν σε περίπτωση έκρηξης.

Οι ιρανικές αρχές φοβούνται ότι ο επόμενος αμερικανικός βομβαρδισμός θα μπορούσε να έχει ως στόχο το λεγόμενο «Βουνό της Αξίνας» (Pickaxe Mountain), ένα πυρηνικό συγκρότημα κοντά στη Νατάνζ, το οποίο βρίσκεται θαμμένο σε βάθος έως και 100 μέτρων κάτω από συμπαγή γρανίτη.

Η ιδιαίτερα ενισχυμένη υπόγεια κατασκευή της εγκατάστασης την καθιστά έναν από τους πιθανούς στόχους που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των αμερικανικών στρατιωτικών σχεδιασμών, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Προειδοποίηση από το Ιράκ: «Δεν θα γίνουμε ορμητήριο επιθέσεων»

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Άλι Φάλεχ αλ Ζαΐντι, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη, προειδοποιώντας ότι η χώρα του δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για επιθέσεις εναντίον γειτονικών κρατών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του στην πλατφόρμα Χ, ο Ιρακινός πρωθυπουργός υπογράμμισε τη θέση της Βαγδάτης υπέρ του σεβασμού της κρατικής κυριαρχίας.

Όπως ανέφερε, το Ιράκ δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως «ορμητήριο επιθετικών ενεργειών εναντίον γειτονικών χωρών».

Η παρέμβαση αυτή αποτυπώνει τις ανησυχίες για τις περιφερειακές συνέπειες μιας ενδεχόμενης νέας αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης.

protothema.gr