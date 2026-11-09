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Στους 14 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στην πόλη Ταϊγιουάν, στη βόρεια Κίνα. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο απολογισμός της τραγωδίας αναθεωρήθηκε προς τα πάνω το πρωί της Δευτέρας, καθώς οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για μικρότερο αριθμό θυμάτων.

Η φωτιά ξέσπασε την Κυριακή, περίπου στις 17:00 τοπική ώρα (09:00 GMT), σε κτίριο στην επαρχία Σανσί, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Στους 14 οι νεκροί, 38 οι τραυματίες

Σύμφωνα με το Xinhua, συνολικά 38 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής περίθαλψης. Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι πέντε από αυτούς υπέκυψαν στα τραύματά τους, ωστόσο ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 14 έως το πρωί της Δευτέρας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο την Κυριακή, ενώ ολοκληρώθηκαν και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Τα αίτια της πυρκαγιάς εξακολουθούν να διερευνώνται.

Επαναλαμβάνονται οι θανατηφόρες πυρκαγιές στην Κίνα

Οι πυρκαγιές με ανθρώπινα θύματα αποτελούν επαναλαμβανόμενο φαινόμενο στην Κίνα, όπου έχουν καταγραφεί περιστατικά που συνδέονται με ελλείψεις στην τήρηση των οικοδομικών κανονισμών και των μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας.

Τον περασμένο Νοέμβριο, οι κινεζικές αρχές ξεκίνησαν εκστρατεία για την αντιμετώπιση των κινδύνων πυρκαγιάς σε πολυώροφα κτίρια, μετά τη μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε αρκετά πολυώροφα κτίρια στο Χονγκ Κονγκ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 168 άνθρωποι.

Έναν μήνα αργότερα, πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, στη νότια Κίνα, στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους.

Επίσης, τον Ιούλιο, τουλάχιστον 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που κατέστρεψε εργοστάσιο υποδημάτων στην ανατολική Κίνα.

ertnews.gr