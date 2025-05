Τη στιγμή ενός τρομακτικού ατυχήματος στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ με ένα φορτηγό 33 τόνων να πέφτει με «σπασμένα φρένα» πάνω σε σπίτι κατέγραψε κάμερα μέσα στο βαρύ όχημα.

Σύμφωνα με τη New York Post, το φορτηγό, μετέφερε άμμο για τσιμέντο, έτρεχε με ταχύτητα 80 χλμ./ώρα, με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για ατύχημα που συνέβη επειδή ο οδηγός εμφάνισε ξαφνική αδιαθεσία.

Wild dash cam video of dump truck crashing into home in Woodbury Heights, NJ.

Owner of company says driver had a grand mal seizure before crashing into the home. Driver trapped for two hours. Both driver and homeowner escaped major injury. Home destroyed. @FOX29philly pic.twitter.com/c0QACVPXhe