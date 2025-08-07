Ο σουδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε αεροσκάφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Νιάλα, στο Νότιο Νταρφούρ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 40 Κολομβιανών μισθοφόρων, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Σουδάν.

Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας, το αεροσκάφος «βομβαρδίστηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς» από την πολεμική αεροπορία του Σουδάν. Το αεροδρόμιο της Νιάλα τελεί υπό τον έλεγχο των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), παραστρατιωτικής οργάνωσης που βρίσκεται σε σύγκρουση με τον τακτικό στρατό από τον Απρίλιο του 2023.

Το ίδιο αεροδρόμιο έχει βομβαρδιστεί επανειλημμένα, ενώ τον Ιούνιο είχε αναφερθεί από αυτόπτες μάρτυρες ότι επλήγη μεταγωγικό αεροσκάφος λίγο μετά την προσγείωσή του.

Καμία επίσημη αντίδραση δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής από τον σουδανικό στρατό, τους παραστρατιωτικούς, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή την κυβέρνηση της Κολομβίας. Ωστόσο, οι κατηγορίες κατά των ΗΑΕ εντείνονται, με την σουδανική κυβέρνηση να υποστηρίζει τη Δευτέρα ότι έχει αποδείξεις για εμπλοκή του Αμπού Ντάμπι στην ανάπτυξη Κολομβιανών μισθοφόρων στο πλευρό των ΔΤΥ.

Ο σουδανικός στρατός κατηγορεί τα ΗΑΕ ότι παρέχουν στους παραστρατιωτικούς όπλα υψηλής τεχνολογίας, περιλαμβανομένων κινεζικής κατασκευής drones, μέσω της Νιάλα. Παρά τις διαψεύσεις από τα ΗΑΕ, δορυφορικές εικόνες του Humanitarian Research Lab του πανεπιστημίου Γέιλ τον Ιούνιο έδειχναν τουλάχιστον έξι drones στην περιοχή, με ένα εξ αυτών να έχει καταστραφεί σε βομβαρδισμό.

Η παρουσία Κολομβιανών μισθοφόρων στο Σουδάν επιβεβαιώθηκε από εκθέσεις εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ από τα τέλη του 2024, ενώ πρόσφατα ενόπλων παρατάξεων που συμμάχησαν με τον τακτικό στρατό ανέφεραν ότι τουλάχιστον 80 μισθοφόροι βρίσκονται στην Ελ Φάσερ, την πρωτεύουσα του Δυτικού Νταρφούρ. Ορισμένοι εξ αυτών φέρεται να έχουν σκοτωθεί σε πρόσφατες συγκρούσεις.

A video shows images and personal belongings of Colombian mercenaries who were neutralized during the battles in the city of El Fasher.

The mercenaries were brought into #Sudan with Emirati funding to support the #RSF, which continue to suffer setbacks on the battlefield. pic.twitter.com/iGVpX7C7Nr August 6, 2025

Την Κυριακή, ο στρατός του Σουδάν έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στα οποία εμφανίζονται ξένοι μαχητές, που σύμφωνα με τον ίδιο είναι Κολομβιανοί. Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα πλάνα. Τον Δεκέμβριο του 2024, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας είχε εκφράσει τη λύπη της κυβέρνησης για τη συμμετοχή Κολομβιανών πολιτών στον πόλεμο.

Η στρατολόγηση Κολομβιανών μισθοφόρων –κυρίως πρώην στρατιωτικών και, σπανιότερα, πρώην ανταρτών– από τα ΗΑΕ έχει καταγραφεί και σε άλλες συγκρούσεις, περιλαμβανομένων επιχειρήσεων στην Υεμένη και στον Περσικό Κόλπο.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, ο οποίος εισέρχεται στον τρίτο χρόνο του, έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους –ή ακόμη και εκατοντάδες χιλιάδες, σύμφωνα με ανεξάρτητες πηγές– και έχει οδηγήσει σε εσωτερικό εκτοπισμό και προσφυγιά περισσότερους από 13 εκατομμύρια ανθρώπους. Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την κρίση ως τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή παγκοσμίως σήμερα.

Από την ανακατάληψη της πρωτεύουσας Χαρτούμ από τον στρατό τον Μάρτιο, οι ΔΤΥ επικεντρώνουν τις επιχειρήσεις τους στην πλήρη κατάληψη του Νταρφούρ, όπου ήδη διατηρούν τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους της περιοχής.

