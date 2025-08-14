Η αστυνομία της Μελβούρνης έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της σύλληψης του 34χρονου άστεγου Ρος Τζαντ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης εγκύου Ελληνοαυστραλής, Αθηνάς Γεωργοπούλου, και τον αποκεφαλισμό του 50χρονου συντρόφου της, Άντριου Γκαν, το βράδυ της Δευτέρας.

Στο υλικό διακρίνονται αστυνομικοί να περνούν χειροπέδες στον ύποπτο, ο οποίος φορά ματωμένη μπλούζα, στοιχείο που συνάδει με μαρτυρίες αυτοπτών που τον είδαν να κατευθύνεται σε κατάστημα εστίασης λίγη ώρα μετά το έγκλημα.

A pregnant woman and her partner have been murdered in their Mount Waverley home, sparking a widespread hunt for their killer.



A 34-year-old man was arrested several hours later and is now being questioned by police over the gruesome deaths. @gillianlant #9News pic.twitter.com/m4rKOZsLiC August 12, 2025

Αν και οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα το κίνητρο, αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η διπλή δολοφονία ενδέχεται να συνδέεται με διαμάχη γύρω από σκύλους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, γείτονες είχαν παρατηρήσει ένταση μεταξύ του Τζαντ και του Γκαν σχετικά με τον γερμανικό ποιμενικό του τελευταίου, ενώ ο 34χρονος διατηρεί και ο ίδιος δύο γερμανικούς ποιμενικούς.

Η Herald Sun σημειώνει ότι οι δύο άνδρες πιθανόν να είχαν διαφωνίες για την πώληση ή την ιδιοκτησία άλλων σκύλων. Ο Τζαντ είχε θεαθεί με τα σκυλιά του το ίδιο βράδυ της επίθεσης.

protothema.gr