Σοκ προκαλεί η υπόθεση στο Κεντάκι των ΗΠΑ, όπου μητέρα συνελήφθη για τον θάνατο του 10χρονου γιου της. Η σορός του αγοριού εντοπίστηκε θαμμένη σε αυτοσχέδιο τάφο, μόλις έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Fox56, ο Τζέιντεν Σπάισερ εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης (12/8) σε απομονωμένη δασική περιοχή της επαρχίας Μπρέθιτ, μετά από έρευνες και μια κρίσιμη πληροφορία που έλαβε η αστυνομία. Η μητέρα του, Φελίσια Γκρος, 33 ετών, κατηγορείται για ανθρωποκτονία, κακοποίηση σορού, αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων και ψευδή αναφορά.

Η 33χρονη μητέρα, Φελίσια Γκρος, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 10χρονου γιου της / Kentucky River Regional Jail.

Η μητέρα είχε απευθύνει έκκληση στην αστυνομία ώστε να βρεθεί ο γιος της

Παρά το γεγονός ότι λίγες ημέρες πριν είχε παρακαλέσει δημόσια για βοήθεια με ιδιόχειρη επιστολή, οι αρχές αναφέρουν ότι η ίδια ομολόγησε πως το παιδί πέθανε από υπερβολική δόση υπνωτικών χαπιών που του έδωσε και ότι το έθαψε σε πλαστικό κιβώτιο, σύμφωνα με το KWYT.

«Αγαπάμε τον Τζέιντεν και θέλουμε να είναι ασφαλής στο σπίτι. Αν κάποιος δει τον γιο μου, Τζέιντεν Σπάισερ, παρακαλώ να το αναφέρει στην αστυνομία του Τζάκσον», έγραφε την περασμένη Πέμπτη, πέντε ημέρες πριν βρεθεί η σορός. «Σας ευχαριστούμε, τον αγαπάμε πολύ. Σας παρακαλώ κάντε το σωστό, καλέστε την αστυνομία. Προσευχηθείτε για εμάς και τον γιο μου Τζέιντεν, ευχαριστώ».

Η ιδιόχειρη επιστολή της 33χρονη μητέρας στην Αστυνομία / Kentucky State Police

Η καθοδήγηση της μητέρας από το Κεντάκι στα υπόλοιπα παιδιά της

Σύμφωνα με τα αστυνομικά έγγραφα, η κατηγορούμενη φέρεται να καθοδήγησε και τα υπόλοιπα παιδιά της στο τι να πουν στις ανακρίσεις. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ η Γκρος παραμένει υπό κράτηση, έχοντας και παλαιότερη καταδίκη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

O 10χρονος που βρέθηκε νεκρός στο Κεντάκι / Kentucky State Police.

iefimerida.gr