Ομοσπονδιακό δικαστήριο στις ΗΠΑ δικαίωσε το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ στη δικαστική του διαμάχη με την κυβέρνηση Τραμπ, κρίνοντας παράνομο το «πάγωμα» άνω των 2 δισ. δολαρίων σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για έρευνα.

Η ομοσπονδιακή δικαστής Άλισον Μπάροουζ αποφάνθηκε ότι η ενέργεια του Λευκού Οίκου συνιστούσε στοχευμένη και ιδεολογικά υποκινούμενη επίθεση κατά του κορυφαίου ιδρύματος, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε το ζήτημα του αντισημιτισμού «ως προπέτασμα καπνού». Η απόφαση προβλέπει την επιστροφή των κονδυλίων στο πανεπιστήμιο.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε μειώσει συνολικά πάνω από 2,6 δισ. δολάρια σε ερευνητικά προγράμματα του Χάρβαρντ, επικαλούμενη την ανεπαρκή προστασία Εβραίων και Ισραηλινών φοιτητών κατά τις διαδηλώσεις στην πανεπιστημιούπολη εναντίον του πολέμου στη Γάζα. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε κατηγορήσει το ίδρυμα ότι προωθεί «woke ιδεολογία» και είχε απειλήσει να ανακαλέσει το φορολογικό καθεστώς και την πιστοποίηση SEVIS, που επιτρέπει τη φοίτηση ξένων φοιτητών.

Η δικαστής τόνισε στην ετυμηγορία της ότι το πανεπιστήμιο πράγματι αντιμετώπισε περιστατικά αντισημιτισμού τα τελευταία χρόνια και όφειλε να τα χειριστεί καλύτερα, ωστόσο υπογράμμισε ότι «ελάχιστη σχέση υπάρχει ανάμεσα στο πάγωμα της χρηματοδότησης και την προστασία των φοιτητών».

Η απόφαση θεωρείται σημαντική νίκη για το Χάρβαρντ, το οποίο είχε βρεθεί στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ για πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους, ενώ αναμένεται να αποτελέσει δεδικασμένο και για άλλες υποθέσεις πανεπιστημίων που δέχθηκαν αντίστοιχες πιέσεις.

protothema.gr