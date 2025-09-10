Τον μέχρι πρότινος υπουργό Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί επέλεξε ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, για να αντικαταστήσει τον πρωθυπουργό, Φρανσουά Μπαίρού μετά την κατάρρευση της κυβέρνησής του κι ενώ η Γαλλία δοκιμάζεται σήμερα τόσο από το κόστος δανεισμού της, όσο και από τις κινητοποιήσεις από άκρη σε άκρη της χώρας, από το κίνημα «Αποκλείστε τα πάντα».

Λίγες ώρες αφότου το Ελιζέ γνωστοποίησε πως ο διάδοχος του Μπαϊρού θα είναι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, υπέρμαχος της πολιτικής κουλτούρας Μακρόν και στενός συνεργάτης του τα προηγούμενα χρόνια, ώστε «να συμβουλευτεί τις πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο για την έγκριση ενός προϋπολογισμού και την αξιοποίηση των συμφωνιών που είναι απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων τους επόμενους μήνες», τα επίπεδα συναγερμού στη Γαλλία παραμένουν υψηλά λόγω των σημερινών κινητοποιήσεων.

Στόχος του κινήματος αποτελεί να μπλοκάρει σήμερα τα πάντα, δηλαδή τις μεταφορές, τα σχολεία και την καθημερινή ζωή, χωρίς να υπάρχει προσώρας ένα κεντρικό πρόσωπο, που να ηγείται της καμπάνιας.

Σε ανάρτηση στο Χ το βράδυ της Τρίτης το κίνημα κάνει λόγο για «προσβολή» και «πρόκληση» όσον αφορά την επιλογή Λεκορνί. «Δεν ανατρέψαμε τον Μπαϊρού για να δούμε αυτό το τσίρκο να συνεχίζεται! Δεν θα εγκαταλείψουμε ΤΙΠΟΤΑ μέχρι να πέσει αυτό το σάπιο σύστημα!» προστίθεται στο μήνυμα.

🚨🔥 HONTE ABSOLUE 🔥🚨



Sébastien Lecornu nommé Premier ministre.



➡️ Une insulte de plus.

➡️ Une provocation de trop.



Nous n’avons pas renversé Bayrou pour voir ce cirque continuer !



👉 DÉPUTÉS : votez IMMÉDIATEMENT la CENSURE.

👉 CITOYENS : restons debout, organisés, prêts à… pic.twitter.com/rGYFkbrHkw September 9, 2025

Σε άλλα μηνύματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο προτρέπουν τους υποστηρικτές του κινήματος «Αποκλείστε τα πάντα» να μπλοκάρουν την περιφερειακή οδό του Παρισιού, τον πιο πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο της Ευρώπης με 1,2 εκατομμύρια οχήματα την ημέρα, αλλά και να σαμποτάρουν την ηλεκτροδότηση σε ορισμένους σταθμούς του μετρό και των τρένων, τη στιγμή που χρήστες των κοινωνικών δικτύων προτείνουν και πιο συμβολικές δράσεις, όπως η κάλυψη ακροδεξιών εφημερίδων στα περίπτερα με αριστερές.

Ήδη, οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες προβλέπουν αναταραχές σήμερα, αλλά όχι «παλιρροϊκό κύμα», σύμφωνα με τη Le Monde, εκτιμώντας ότι η κινητοποίηση που διοργανώνει το κίνημα «Αποκλείστε τα πάντα» θα μπορούσε να αριθμήσει έως και 100.000 συμμετέχοντες, με ισχυρή προσέλευση να αναμένεται σε προπύργια της αριστεράς και της ριζοσπαστικής αριστεράς, όπως οι περιοχές της Νάντης, της Ρεν και της Λυών.

Η προβολή ως προς τη μαζικότητα της σημερινής κινητοποίησης προέκυψε με βάση τις προπαρασκευαστικές γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη Γαλλία στη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με πολλούς αναλυτές να θεωρούν πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη κρίση της προεδρικής θητείας Μακρόν, πέρα και πάνω και από τα «Κίτρινα Γιλέκα».

🔥 DEMAIN PARIS S’ENFLAMME 🔥



Assez de l’arrogance, assez du mépris, assez des sacrifices toujours imposés aux mêmes !



Le #10septembre sera un jour de rupture : partout dans la capitale, la colère s’exprimera.



⚡ Rien ni personne n’arrêtera ce raz-de-marée populaire.



⚡ Ils… pic.twitter.com/YIbzuvvvg7 September 9, 2025

Κομβικό στοιχείο για τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία συνιστά, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, η πολιτική ατμόσφαιρα, με δεδομένο μάλιστα ότι το κίνημα «Αποκλείστε τα πάντα» έχει πλέον σε μεγάλο βαθμό τεθεί υπό την καθοδήγηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, αν και δεν ξεκίνησε με αυτήν την ταυτότητα.

Ωστόσο, η Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) και το Νέο Αντικαπιταλιστικό Κόμμα (NPA) φέρονται να ηγούνται των γενικών συνελεύσεων, στις οποίες κατά τη Le Monde φέρονται να συμμετέχουν συνδικαλιστές (κυρίως από την CGT και την Solidaires), φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές, όπως και μέλη της Extinction Rebellion και της Soulèvements de la Terre.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι γαλλικές Αρχές προετοιμάζονται ήδη για διαδηλώσεις και αποκλεισμούς σε αυτοκινητόδρομους και σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια και διυλιστήρια, την στιγμή που ο Αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Λοράν Νούνιεζ τόνισε ότι μια «εξαιρετική» ανάπτυξη σχεδόν 80.000 δυνάμεων ασφαλείας σε όλη τη χώρα έχει προγραμματιστεί για σήμερα και ότι οι αρχές θα «επέμβουν συστηματικά» για την άρση τυχόν αποκλεισμών.

Casus belli το… μνημόνιο

Ως αιτία για την ένταση των κοινωνικών αντιδράσεων στη Γαλλία υποδεικνύεται η «ατζέντα Μπαϊρού» δηλαδή το σχέδιο του απερχόμενου πρωθυπουργού να μειώσει τον γαλλικό προϋπολογισμό του 2026 κατά 43,8 δισεκατομμύρια ευρώ τον περασμένο Ιούλιο, συμπεριλαμβάνοντας ανάμεσα στα μέτρα του πακέτου δημοσιονομικής προσαρμογής για τη χώρα και την κατάργηση επίσημων αργιών.

Το πακέτο μέτρων που εισηγήθηκε ο Μπαϊρού τον οδήγησε σε απώλεια της δεδηλωμένης την περασμένη Δευτέρα ενώ σήμερα θα παραδώσει την εξουσία στον Σεμπαστιάν Λεκορνί. Ο τελευταίος είχε προταθεί ήδη από πέρυσι ως δυνάμει διάδοχος του Μπαϊρού, ενώ θα πρέπει να προβεί άμεσα σε κινήσεις, με πρώτη την εκλογή του νέου Υπουργικού Συμβουλίου του τις επόμενες μέρες.

Η τελετή παράδοσης – παραλαβής, πάντως, θα πραγματοποιηθεί σήμερα το μεσημέρι και παρά το έκκρυθμο κοινωνικό κλίμα, με τον πρώην υπουργό Άμυνας της Γαλλίας να καλείται να λύσει το δημοσιονομικό αδιέξοδο με τις «κόκκινες γραμμές» της κοινωνίας ιδίως στα εργασιακά, να παραμένουν απαραβίαστες.

Στην κατεύθυνση αυτή, δεν είναι λίγοι που εκτιμούν ότι ακόμη και η κυβέρνηση Λεκορνί δεν είναι βέβαιο πως θα μακροημερεύσει, όταν το πολιτικό σκηνικό της χώρας είναι τριχοτομημένο ανάμεσα σε δυνάμεις του Κέντρου, της άκρα Δεξιάς και της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Σε κάθε περίπτωση, η χαλαρή φορολόγηση των πλούσιων και η κατάργηση των δύο τραπεζικών αργιών αποτελούν τις κύριες ενστάσεις απέναντι στο πακέτο μέτρο δημοσιονομικής προσαρμογής που φαίνεται να χρειάζεται η Γαλλία, όταν το κόστος δανεισμού της είναι πλέον υψηλότερο από την Ιταλία.

«Ευάλωτος» ο Μακρόν

Παρά τους κακούς οιωνούς για την πορεία της γαλλικής οικονομίας, κεντρικοί πρωταγωνιστές της εγχώριας πολιτικής σκηνής, όπως ο Ζακ -Λυκ Μελανσόν δεν απέφυγαν να στρέψουν μετωπικά τα βέλη τους κατά του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, σε μια προσπάθεια να επιδεινώσουν τη φθορά που δέχεται, με απώτερο στόχο την παραίτησή του.

«Μόνο η αποχώρηση του Μακρόν μπορεί να βάλει τέλος σε αυτή τη θλιβερή κωμωδία περιφρόνησης για το Κοινοβούλιο, τους ψηφοφόρους και την πολιτική ευπρέπεια», έγραψε ο ηγέτης της αριστεράς Μελανσόν, ενώ «ο Πρόεδρος ρίχνει το τελευταίο φυσίγγιο… καταφύγιο με τη μικρή ομάδα των πιστών του» σχολίασε η Μαρίν Λεπέν, συμπρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός, προβλέποντας πρόωρες εκλογές. Ήδη, το κόμμα της καλεί τον Γάλλο πρόεδρο να διαλύσει την κάτω βουλή του κοινοβουλίου και να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές, γεγονός που ωθεί τον Μακρόν να αναζητήσει άλλες λύσεις.

Αν και το έλλειμμα του περασμένου έτους στη Γαλλία έφτασε το 5,8% του ΑΕΠ, σχεδόν διπλάσιο δηλαδή από το ανώτατο όριο του 3% της ΕΕ, ενώ το εθνικό χρέος ανέρχεται πλέον σε περισσότερα από 3,3 τρισεκατομμύρια ευρώ, περίπου το 114% του ακαθάριστου οικονομικού προϊόντος, ανακαλώντας μνήμες από την ελληνική κρίση χρέους.

protothema.gr