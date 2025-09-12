Οι αμερικανικές αρχές ασφαλείας έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του άνδρα που δολοφόνησε τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ το απόγευμα της Τετάρτης, απευθύνοντας εκ νέου έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες να τις καταθέσει.
Λίγη ώρα μετά τις τέσσερις νέες φωτογραφίες στις οποίες έχει καταγραφεί ο δολοφόνος του Κερκ, οι αρχές έδωσαν και ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο οποίο έχει καταγραφεί η στιγμή της διαφυγής του καταζητούμενου εκτελεστή λίγα δευτερόλεπτα αφού πυροβόλησε με το όπλο που είχε.
Στο βίντεο, όπως εξήγησε ο επικεφαλής της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον, φαίνεται ο άνδρας να τρέχει στην ταράτσα του κτηρίου από το οποίο άνοιξε πυρ, να πηδάει από σχετικά μεγάλο ύψος, να διασχίζει έναν δρόμο και να καταλήγει σε μια δασώδη περιοχή στην οποία βρέθηκε και το όπλο που χρησιμοποίησε.
Σε άλλο βίντεο που δημοσιοποίησε η ιστοσελίδα ΤΜΖ φαίνεται ο άνδρας που ψάχνει το FBI, αρχικά να περπατάει στη γειτονιά Όρεμ της Γιούτα και να κατευθύνεται προς το πανεπιστήμιο στο οποίο θα εκφωνούσε την ομιλία του ο Κερκ και στη συνέχεια να ακολουθεί την ίδια διαδρομή για να διαφύγει.
Οι τέσσερις νέες φωτογραφίες του υπόπτου για τη δολοφονία του Κερκ είναι πιο κοντινές, αλλά το καπελάκι τζόκεϊ και τα μαύρα γυαλιά του νεαρού κρύβουν τα χαρακτηριστικά του. Φαίνονται πάντως καθαρά τα ρούχα και τα παπούτσια του, αλλά και το σακίδιο που φορούσε στην πλάτη.
Οι αρχές έχουν καταφέρει να εντοπίσουν ένα αποτύπωμα αριστερού χεριού και ενός παπουτσιού «τα οποία ο ύποπτος άφησε φεύγοντας από την ταράτσα του κτηρίου».
Ο Μέισον είπε, επίσης, ότι «πιστεύουμε ότι ο ύποπτος φορούσε αθλητικά παπούτσια Converse. Φαίνεται να υπάρχει κάποιο λευκό χρώμα στις σόλες αυτών των αθλητικών παπουτσιών Converse – όλα αυτά είναι αναγνωρίσιμα στοιχεία που αναζητούμε».
Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ δήλωσε ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς τη βοήθεια του κοινού αυτή τη στιγμή». Όπως ανακοίνωσε οι πολίτες έχουν δώσει περισσότερες από 7.000 πληροφορίες και στοιχεία, ένας αριθμός που δεν έχει επαναληφθεί μετά τη βομβιστική επίθεση στον μαραθώνιο της Βοστώνης.
«Χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερη βοήθεια. Οποιαδήποτε βίντεο ή φωτογραφίες έχετε… πρέπει να υποβληθούν στη γραμμή πληροφοριών ψηφιακών μέσων» είπε ο Κοξ, προσθέτοντας ότι τον δολοφόνο του Κερκ αναζητούν στελέχη από 20 κρατικές, ομοσπονδιακές και τοπικές αρχές.