Οι Αρχές της Γιούτα έδωσαν αργά το βράδυ της Πέμπτης στη δημοσιότητα τέσσερις νέες φωτογραφίες του βασικού υπόπτου για τη δολοφονία του 31χρονου ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, την ώρα που η ταυτοποίησή του παραμένει άγνωστη.
Στις φωτογραφίες, που είναι πιο κοντινές από τις προηγούμενες, ο νεαρός φοράει καπέλο τζόκεϊ και μαύρα γυαλιά, κρύβοντας τα χαρακτηριστικά του. Ωστόσο, διακρίνονται καθαρά τα ρούχα, τα παπούτσια και το σακίδιο που έχει στην πλάτη.
Δείτε την πρώτη φωτογραφία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές:
Παράλληλα, δόθηκε στη δημοσιότητα και βίντεο, στο οποίο ο ύποπτος φαίνεται να τρέχει πάνω σε κτίριο για να διαφύγει αμέσως μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό σε βάρος του Κερκ.
Πληροφορίες που ήθελαν τις Αρχές να έχουν ήδη εντοπίσει τον δράστη διαψεύστηκαν, ενώ δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Το FBI προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία που θα οδηγήσει στη σύλληψή του.
Ο Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο Utah Valley, σε στοχευμένη επίθεση από δράστη που βρισκόταν στη στέγη απέναντι από το σημείο.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο ένοπλος ανέβηκε στη στέγη λίγο πριν το μεσημέρι και εκτέλεσε τον Κερκ με έναν μόνο πυροβολισμό, πριν διαφύγει προς κοντινή γειτονιά.
Οι Αρχές εντόπισαν το όπλο του δράστη, ένα κυνηγετικό όπλο, σε δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στα πυρομαχικά υπήρχαν χαραγμένα συνθήματα υπέρ των τρανσέξουαλ και της αντιφασιστικής ιδεολογίας, κάτι που ωστόσο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.