Οι Αρχές της Γιούτα έδωσαν αργά το βράδυ της Πέμπτης στη δημοσιότητα τέσσερις νέες φωτογραφίες του βασικού υπόπτου για τη δολοφονία του 31χρονου ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, την ώρα που η ταυτοποίησή του παραμένει άγνωστη.

Στις φωτογραφίες, που είναι πιο κοντινές από τις προηγούμενες, ο νεαρός φοράει καπέλο τζόκεϊ και μαύρα γυαλιά, κρύβοντας τα χαρακτηριστικά του. Ωστόσο, διακρίνονται καθαρά τα ρούχα, τα παπούτσια και το σακίδιο που έχει στην πλάτη.

Δείτε την πρώτη φωτογραφία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές:

Ο ύποπτος που αναζητεί το FBI για τη δολοφονία του Κερκ

We're releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx — Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025

Παράλληλα, δόθηκε στη δημοσιότητα και βίντεο, στο οποίο ο ύποπτος φαίνεται να τρέχει πάνω σε κτίριο για να διαφύγει αμέσως μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό σε βάρος του Κερκ.

BREAKING: Authorities share new video of person of interest in assassination of Charlie Kirk. pic.twitter.com/Wkkmq0L9jX — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Πληροφορίες που ήθελαν τις Αρχές να έχουν ήδη εντοπίσει τον δράστη διαψεύστηκαν, ενώ δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Το FBI προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία που θα οδηγήσει στη σύλληψή του.

Ο Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο Utah Valley, σε στοχευμένη επίθεση από δράστη που βρισκόταν στη στέγη απέναντι από το σημείο.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο ένοπλος ανέβηκε στη στέγη λίγο πριν το μεσημέρι και εκτέλεσε τον Κερκ με έναν μόνο πυροβολισμό, πριν διαφύγει προς κοντινή γειτονιά.

Οι Αρχές εντόπισαν το όπλο του δράστη, ένα κυνηγετικό όπλο, σε δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στα πυρομαχικά υπήρχαν χαραγμένα συνθήματα υπέρ των τρανσέξουαλ και της αντιφασιστικής ιδεολογίας, κάτι που ωστόσο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.

