Το FBI ανακοίνωσε ότι εντόπισε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, σε δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο Utah Valley (UVU).

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ειδικού Πράκτορα Ρόμπερτ Κολς, η ομοσπονδιακή αστυνομία έχει στη διάθεσή της φωτογραφία του δράστη και έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

«Έχουμε κάποια μερικά αποτυπώματα και το υλικό από όλες τις κάμερες σε ολόκληρη την περιοχή», ανέφερε ο Κολς, επισημαίνοντας ότι οι ερευνητές έχουν εξετάσει εκτενώς κτίρια και συστήματα παρακολούθησης.

Το FBI έχει ήδη συγκεντρώσει οπτικό υλικό του υπόπτου, ωστόσο ανακοίνωσε ότι προς το παρόν δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα.

