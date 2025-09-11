Σε σοκ βρίσκονται οι ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του 31χρονου συντηρητικού ίνφλουενσερ και κήρυκα του τραμπισμού στη νεολαία, Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμούς εν μέσω δημόσιας εκδήλωσης στον χώρο πανεπιστημίου στη Γιούτα.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη ο οποίος μέχρι στιγμής παραμένει άφαντος.

Με εντολή Τραμπ, οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες στις ΗΠΑ μέχρι την Κυριακή, σε ένδειξη τιμής στον Τσάρλι Κερκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «σκοτεινή στιγμή για τις ΗΠΑ» τη δολοφονία, προσθέτοντας πως «η κυβέρνησή μου θα βρει όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία».

Επικεφαλής πιθανόν του σημαντικότερου νεολαιίστικου κινήματος της δεξιάς στις ΗΠΑ, του οποίου υπήρξε συνιδρυτής το 2012, σε ηλικία μόλις 18 ετών, ο Τσάρλι Κερκ έκανε δημόσια εμφάνιση χθες το μεσημέρι (τοπική ώρα) σε πανεπιστημιούπολη στην κοιλάδα της Γιούτας, στο Όρεμ, κάπου εξήντα χιλιόμετρα νότια της Σολτ Λέικ Σίτι, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Φορώντας απλό λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία») και σκουρόχρωμο παντελόνι, καθισμένος σε καρέκλα κάτω από λευκή σκηνή με τα μπλε και κόκκινα χρώματα της περιοδείας του «American comeback», απαντούσε σε ερωτήσεις κοινού που είχε συγκεντρωθεί σε εξωτερικό χώρο.

Η δημόσια συγκέντρωση, η πρώτη από περίπου δεκαπέντε εκδηλώσεις που είχε προγραμματίσει σε όλη τη χώρα ως τα τέλη Οκτωβρίου, είχε κεντρικό σύνθημα «Prove me wrong» («δείξτε μου πως σφάλλω»).

«Υπήρχε πολύς κόσμος. Ήρθε, μοίρασε καπελάκια, ζέστανε το πλήθος», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρώην κοινοβουλευτικός Τζέισον Τσίφιτς, παρών επιτόπου, στο Fox News.

Ο πυροβολισμός και οι κραυγές

Η εκπυρσοκρότηση ακούστηκε τη στιγμή που ο Τσάρλι Κερκ απαντούσε σε ερώτηση για τις μαζικές δολοφονίες με τη χρήση πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κυκλοφόρησαν αστραπιαία σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο άνδρας στον οποίο είχε πιστώσει την κινητοποίηση της νεολαίας υπέρ του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεάθηκε να προσπαθεί να πιάσει τον σβέρκο του, κατέρρευσε, και αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του.

Ακούστηκαν κραυγές πανικού. Βαριά τραυματισμένος, ο τριαντάρης podcaster απομακρύνθηκε εσπευσμένα από σωματοφύλακές του.

«Όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός, οι πάντες έπεσαν κάτω και άρχισαν να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις ουρλιάζοντας και κραυγάζοντας», ανέφερε ο κ. Τσίφιτς.

Συνελήφθη «ύποπτος» για τη δολοφονία αλλά αφέθηκε ελεύθερος

Ο Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ δήλωσε ότι το άτομο που βρισκόταν υπό κράτηση σε σχέση με τη δολοφονία του συντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ αφέθηκε ελεύθερο, έπειτα από ανάκριση από τις αρχές.

The subject for the horrific shooting today that took the life of Charlie Kirk is now in custody. Thank you to the local and state authorities in Utah for your partnership with @fbi.

We will provide updates when able. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

«Το άτομο που ήταν υπό κράτηση αφέθηκε ελεύθερο μετά από ανάκριση από τις διωκτικές αρχές. Η έρευνά μας συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε να δίνουμε πληροφορίες στη δημοσιότητα για λόγους διαφάνειας», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Από απόσταση 180 μέτρων πυροβολήθηκε ο Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε από μια σφαίρα που βλήθηκε από «κτίριο σε απόσταση περίπου 180 μέτρων», σύμφωνα με το πανεπιστήμιο.

Ο δράστης πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ από σημείο «μέσα» στην πανεπιστημιούπολη, «πιθανόν από οροφή» κτιρίου, διευκρίνισαν οι τοπικές αρχές.

Πιστεύεται πως διαφεύγει και αναζητείται ενεργά από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Οι ερευνητές εκτιμούν πως η σφαίρα προήλθε από την ταράτσα κτιρίου του πανεπιστημίου και ότι ο δράστης, ντυμένος στα μαύρα, φέρεται να πραγματοποίησε στοχευμένη επίθεση.

Σύγχυση σχετικά με τη σύλληψη του δράστη

Επικράτησε σύγχυση για το εάν έχει συλληφθεί. Ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ, πιστός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε μέσω X πως ύποπτος τελούσε υπό κράτηση. Κατόπιν άλλαξε σκοπό, διευκρίνισε πως το πρόσωπο που συνελήφθη αφέθηκε ελεύθερο «κατόπιν ανάκρισης».

Ο κυβερνήτης στη Γιούτα, ο Τσάρλι Κοξ, αναφερόμενος σε αυτή που τόνισε πως ήταν «πολιτική δολοφονία», προτίμησε να μιλήσει για «πρόσωπο ενδιαφέροντος» υπό κράτηση, χρησιμοποιώντας όρο που δεν σημαίνει απαραιτήτως πως επρόκειτο για τον δράστη.

Ο Μπο Μέισον, επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας στη Γιούτα, επέμενε σχεδόν ταυτόχρονα πως ο δράστης της δολοφονίας διαφεύγει τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο πηγές του στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετέδωσε πως ο δράστης δεν έχει καν ταυτοποιηθεί.

Τραμπ: «Μάρτυρας της αλήθειας ο Κερκ -Σκοτεινή στιγμή για τις ΗΠΑ»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξήρε την Τετάρτη τον δολοφονηθέντα σύμμαχό του Τσάρλι Κερκ, αποκαλώντας τον «μάρτυρα της αλήθειας», ενώ ταυτόχρονα επιτέθηκε στη «ριζοσπαστική αριστερά», υπονοώντας ότι η ρητορική της συνέβαλε στον θάνατο του συντηρητικού ακτιβιστή.

«Εδώ και χρόνια, άτομα της ριζοσπαστικής αριστεράς συγκρίνουν υπέροχους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και με τους χειρότερους μαζικούς δολοφόνους και εγκληματίες στον κόσμο», δήλωσε ο Τραμπ σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Αυτό το είδος ρητορικής είναι άμεσα υπεύθυνο για την τρομοκρατία που βλέπουμε σήμερα στη χώρα μας και πρέπει να σταματήσει αμέσως», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Αμερικής τόνισε ότι η δολοφονία του Κερκ είναι «μια σκοτεινή στιγμή για την Αμερική» και τον χαρακτήρισε «μάρτυρα της αλήθειας και της ελευθερίας», τονίζοντας τις προσπάθειές του να περιοδεύει τη χώρα και να συμμετέχει σε «έντιμους διαλόγους».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης πως η δολοφονία του συνδέεται με την ένοπλη επίθεση που δέχτηκε ο ίδιος στην Πενσυλβάνια και με άλλες γνωστές περιπτώσεις βίας, όπως η ένοπλη επίθεση σε στέλεχος της United Healthcare στη Νέα Υόρκη. Κατήγγειλε την «ριζοσπαστική και πολιτική βία», δηλώνοντας ότι είναι το «τραγικό αποτέλεσμα του εκφοβισμού όσων διαφωνούν μαζί μας».

«Η κυβέρνησή μου θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν», διεμήνυσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε στη συνέχεια να καταστείλει όσους ευθύνονται για τη δολοφονία. «Αυτή είναι μια σκοτεινή στιγμή για την Αμερική», είπε.

«Η κυβέρνησή μου θα εντοπίσει και θα τιμωρήσει καθέναν από εκείνους που συνέβαλαν σε αυτή την αγριότητα και σε άλλες πολιτικές πράξεις βίας — συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τη χρηματοδοτούν και την υποστηρίζουν.»

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του Κερκ -Καταδίκες από τον πολιτικό κόσμο

Τον θάνατο του μέγα υποστηρικτή του ανακοίνωσε ο ίδιος ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ: «Ο σπουδαίος, ως ακόμη και θρυλικός, Τσάρλι Κερκ είναι νεκρός», ανέφερε μέσω Truth Social. Πρόσθεσε μέσω του ίδιου ιστοτόπου του πως «διατάσσω όλες οι αμερικανικές σημαίες απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ να κυματίζουν μεσίστιες ως το απόγευμα της Κυριακής».

Στην άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, η Κάμαλα Χάρις, ατυχήσασα υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2023, «καταδίκασε» τον φόνο επιμένοντας πως «η πολιτική βία δεν έχει θέση στην Αμερική», κάτι που επανέλαβαν επίσης μορφές του δημοκρατικού κόμματος, από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ως τον προκάτοχό του Μπαράκ Ομπάμα, από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ως τον γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς και τη βουλεύτρια Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Ο φόνος προστέθηκε στον ατελείωτο κατάλογο των επιθέσεων εναντίον πολιτικών προσωπικοτήτων στις ΗΠΑ, που συμπεριλαμβάνει τις δυο απόπειρες κατά του προέδρου Τραμπ πέρυσι.

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ γεννήθηκε το 1993 στο Ιλινόις των ΗΠΑ και ήταν γνωστός συντηρητικός ακτιβιστής, συγγραφέας και παρουσιαστής.

Σε νεαρή ηλικία εγκατέλειψε τις σπουδές του για να αφοσιωθεί στην πολιτική δράση, ιδρύοντας το 2012 τον οργανισμό Turning Point USA, με στόχο την προώθηση συντηρητικών ιδεών στη νεολαία και στους πανεπιστημιακούς χώρους. Υπό την ηγεσία του, η Turning Point αναπτύχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους φορείς του αμερικανικού δεξιού κινήματος, δημιουργώντας παραρτήματα και θυγατρικές, όπως η Turning Point Action και η Turning Point Faith.

Παράλληλα, έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από την εκπομπή του The Charlie Kirk Show και τη συγγραφή βιβλίων, μεταξύ των οποίων το The MAGA Doctrine και το Right-Wing Revolution.

Η δημόσια παρουσία του Κερκ χαρακτηριζόταν από έντονη πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση υπέρ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και ειδικότερα της γραμμής που εκπροσωπεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Είχε δημιουργήσει εργαλεία όπως το Professor Watchlist, με στόχο την καταγραφή πανεπιστημιακών που θεωρείται ότι προωθούν «ριζοσπαστικές ιδέες». Οι θέσεις του συχνά προκαλούν αντιδράσεις και έντονο δημόσιο διάλογο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

