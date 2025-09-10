Σοκ προκαλεί η επίθεση σε βάρος του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμό κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Ο δράστης της επίθεσης έχει συλληφθεί και η αστυνομία της πανεπιστημιούπολης επιβεβαίωσε το περιστατικό. Ο Κερκ, επικεφαλής της συντηρητικής φοιτητικής ομάδας Turning Point USA και σύμμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μεταφέρθηκε άμεσα για ιατρική περίθαλψη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε άμεσα, καλώντας τους πολίτες να προσευχηθούν για τον Κερκ: «Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος έχει πυροβοληθεί. Ένας υπέροχος άνθρωπος από κάθε άποψη. Ο Θεός να τον ευλογεί», έγραψε στο Truth Social.

Ανάλογα μηνύματα αλληλεγγύης εξέφρασαν και άλλοι πολιτικοί, όπως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος έγραψε στο X: «Ας προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, έναν πραγματικά καλό άνθρωπο και νέο πατέρα».

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι οι πράκτορες του FBI παρακολουθούν στενά την υπόθεση, ενώ ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ εξέφρασαν και αυτοί τη στήριξή τους στον Κερκ μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ποιος είναι ο Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ γεννήθηκε το 1993 στο Ιλινόις και είναι γνωστός συντηρητικός ακτιβιστής, συγγραφέας και παρουσιαστής. Ιδρυτής του οργανισμού Turning Point USA το 2012, ο Κερκ επικεντρώνεται στην προώθηση συντηρητικών ιδεών στις πανεπιστημιακές κοινότητες των ΗΠΑ. Υπό την ηγεσία του, η Turning Point USA έχει αναπτυχθεί σημαντικά, έχοντας δημιουργήσει πολλές θυγατρικές, όπως η Turning Point Action και η Turning Point Faith. Ο Κερκ έχει επίσης συγγράψει βιβλία και παρουσιάζει την εκπομπή The Charlie Kirk Show, ενισχύοντας την πολιτική του επιρροή στο αμερικανικό δεξιό κίνημα.

Οι απόψεις του συχνά προκαλούν έντονες αντιδράσεις, με τον Κερκ να είναι ιδιαίτερα γνωστός για τη στήριξή του στον Ντόναλντ Τραμπ και για το εργαλείο Professor Watchlist, το οποίο καταγράφει πανεπιστημιακούς που θεωρεί ότι προωθούν «ριζοσπαστικές ιδέες».

