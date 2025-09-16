Σοκ έχει προκαλέσει βίντεο από τη Νέα Υόρκη, το οποίο που καταγράφει τη στιγμή όπου ο 38χρονος Έντουιν Κρουζ-Γκόμεζ παρασύρει με το αυτοκίνητό του και σκοτώνει την 16χρονη Τζοάνι Γκόμεζ-Αλβάρεζ. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγη ώρα αφότου η ανήλικη απέρριψε τις άσεμνες προτάσεις που της είχε κάνει ο δράστης έξω από εστιατόριο.

Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο με οδηγό τον «εξαιρετικά μεθυσμένο», όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, 38χρονο να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να χτυπάει με δύναμη την ανυποψίαστη 16χρονη «καρφώνοντάς» τη σε έναν στύλο.

Στο πλευρό της 16χρονης τη στιγμή της θανατηφόρας παράσυρσης ήταν η 32χρονη μητέρα της, η οποία τραυματίστηκε στα πόδια. Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να γονατίζει στο πλάι της κόρης της και να φωνάζει «Mija!», που στα ισπανικά σημαίνει «κόρη μου».

#EstadosUnidos l Edwin Cruz, de 38 años, mató a Johanny Gómez, de 16 años, luego que arremetió con su camioneta contra ella, su madre y otros familiares.



Cruz atacó tras recibir una paliza del novio de Johanny, quien lo golpeó por decirle improperios a las féminas en Queens. pic.twitter.com/jwj4XOhsHS — Señal Capital (@senalcapital) September 15, 2025

Λίγη ώρα νωρίτερα η 16χρονη είχε φύγει από εστιατόριο όταν ο 38χρονος άρχισε να παρενοχλεί σεξουαλικά την ίδια και τη μητέρα της. Σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να είπε στην ανήλικη «θέλω να κάνω σεξ μαζί σου» και «αν σου δώσω χρήματα, θα κάνεις σεξ μαζί μου;».

Στο άκουσμα των φράσεων αυτών ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στον πατριό της 16χρονης που ήταν μαζί της στο εστιατόριο και τον 38χρονο.

Ο Κρουζ-Γκόμεζ είπε αργότερα στους αστυνομικούς ότι η οικογένεια «με χτύπησε εκεί. Ακούστε, δεν θα πάω φυλακή. Με χτύπησαν έξω από αυτό το μπαρ επειδή είπα κάτι για ένα κορίτσι». Όπως ισχυρίστηκε τα πρώτα λεπτά μετά τη σύλληψή του «μιλούσα με έναν τύπο για το πώς να γνωρίσω κορίτσια. Ίσως είπα κάτι λάθος. Ήμουν αναστατωμένος. Εκείνη έλεγε: “Μην τσακώνεστε”. Δεν την ήξερα. Μπήκα στο αυτοκίνητό μου. Τους ακολούθησα. Έπεσα με το αυτοκίνητό μου σε έναν στύλο. Πήγαινα με 25 μίλια την ώρα. Δεν έχω άδεια οδήγησης. Την σκότωσα;»

O 38χρονος Κρουζ-Γκόμεζ που παρέσυρε και σκότωσε την 16χρονη στη Νέα Υόρκη

Ο Κρουζ-Γκόμεζ κατηγορήθηκε για μια σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων φόνος β’ βαθμού, τρεις απόπειρες φόνου β’ βαθμού, δύο επιθέσεις β’ βαθμού, ανθρωποκτονία από αμέλεια β’ βαθμού και άλλα αδικήματα που σχετίζονται με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

