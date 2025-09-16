Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο της Γιούτα, σε μια υπόθεση που ο εισαγγελέας της κομητείας, Τζεφ Γκρέι, χαρακτήρισε «αμερικανική τραγωδία». Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν φόνο εκ προμελέτης με επιβαρυντικές περιστάσεις – που ενδέχεται να επισύρει τη θανατική ποινή – καθώς και αδικήματα για χρήση πυροβόλου όπλου, παρακώλυση της Δικαιοσύνης, επηρεασμό μαρτύρων και βίαιη επίθεση μπροστά σε παιδιά.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ συνομιλούσε με φοιτητές. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Ρόμπινσον άνοιξε πυρ από την οροφή γειτονικού κτιρίου με τουφέκι, στο οποίο βρέθηκαν τα δικά του ίχνη DNA. Σε σημείωμα που εντοπίστηκε, φέρεται να είχε γράψει ότι «είχε την ευκαιρία να σκοτώσει τον Κερκ» και ότι σκόπευε να το πράξει.

Η αστυνομία κατέσχεσε το τουφέκι και πυρομαχικά με χαραγμένα μηνύματα και σύμβολα εμπνευσμένα από διαδικτυακά memes, ορισμένα με αντιφασιστικό περιεχόμενο και άλλα χλευαστικά ή προκλητικά. Στους κάλυκες που βρέθηκαν περιλαμβανόταν και το μήνυμα «Hey fascist! CATCH!», που συνδέεται τόσο με βιντεοπαιχνίδια όσο και με διαδικτυακές ακροδεξιές κοινότητες.

Παρά τα στοιχεία, ο Ρόμπινσον αρνείται να συνεργαστεί με τις αρχές. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, «όλοι όσοι τον περιβάλλουν συνεργάζονται», δίνοντας κρίσιμες πληροφορίες στους ερευνητές. Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει αδιευκρίνιστο, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις πολιτικές του πεποιθήσεις και τη δραστηριότητά του στο λεγόμενο deep web.

Ορισμένοι αναλυτές έχουν συσχετίσει τον Ρόμπινσον με το κίνημα των Groypers, μια ακραία ομάδα με έντονα ρατσιστικά και αντι-ΛΟΑΤΚΙ χαρακτηριστικά, που συνδέεται με τον Αμερικανό ακτιβιστή Νικ Φουέντες και προωθεί θεωρίες λευκής υπεροχής. Οι έρευνες συνεχίζονται, με το FBI και τις πολιτειακές αρχές να εξετάζουν κάθε πιθανή σύνδεση με ριζοσπαστικά δίκτυα.