Συνάντηση στον Λευκό Οίκο θα έχει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 29 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται για την τέταρτη κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών μέσα σε διάστημα εννέα μηνών, γεγονός που επιβεβαιώνει τη στενή και συνεχή επικοινωνία τους, με πολυάριθμες τηλεφωνικές επαφές να έχουν προηγηθεί.

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε την πρόσκληση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για οικονομικά ζητήματα, διευκρινίζοντας ότι αυτή έγινε σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ τη Δευτέρα. Όπως είπε, έχει συνομιλήσει αρκετές φορές με τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την ισραηλινή επίθεση εναντίον στελεχών της Χαμάς στο Κατάρ, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες τους «καλές».

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το αν προηγήθηκε ενημέρωση των ΗΠΑ πριν από την επίθεση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός περιορίστηκε να επιβεβαιώσει την εκδοχή του Λευκού Οίκου ότι «μόνο το Ισραήλ ήταν υπεύθυνο για την ενέργεια». Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Τραμπ είχε ειδοποιηθεί περίπου μία ώρα πριν από το χτύπημα, χρόνος που θεωρητικά επαρκούσε για να το αποτρέψει.

Υπερασπιζόμενος την απόφαση, ο Νετανιάχου υπογράμμισε: «Το Κατάρ συνδέεται με τη Χαμάς, τη φιλοξενεί, τη χρηματοδοτεί. Διαθέτει μοχλούς πίεσης που δεν αξιοποίησε. Η δράση μας ήταν απολύτως δικαιολογημένη».