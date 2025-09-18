Οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, μπλοκάροντας σχέδιο ψηφίσματος που ζητούσε άμεση, άνευ όρων και οριστική κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, καθώς και την πλήρη άρση των περιορισμών που έχει επιβάλει το Ισραήλ στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το κείμενο, το οποίο είχε καταρτιστεί από τα δέκα μη μόνιμα μέλη του 15μελούς Συμβουλίου, περιλάμβανε επίσης απαίτηση για την άμεση, αξιοπρεπή και χωρίς όρους απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις.

Η πρόταση συγκέντρωσε 14 ψήφους υπέρ, με τις ΗΠΑ να είναι η μόνη χώρα που την καταψήφισε.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης κατά της Χαμάς, η Ουάσινγκτον έχει πλέον ασκήσει βέτο έξι φορές σε σχέδια ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας που αφορούν τη Γάζα.

