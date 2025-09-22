Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε αγώνα american football λυκείου στο Μίσιγκαν, όταν 15χρονος παίκτης υπέστη κατάγματα στη σπονδυλική στήλη αφού συνομήλικός του τον πλάκωσε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Το περιστατικό συνέβη στον αγώνα των Lakeshore με τους Kalamazoo Central, όπου θεατές κατέγραψαν τη στιγμή που παίκτης της δεύτερης ομάδας έπεσε με όλο του το βάρος πάνω στον 15χρονο, την ώρα που η φάση εξελισσόταν σε άλλο σημείο του γηπέδου.

Η μητέρα του τραυματία, Κόλτον, ανέφερε ότι ο γιος της θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς έχει υποστεί κάταγμα σε δύο σημεία της σπονδυλικής στήλης. Οι γιατροί εκτιμούν ότι θα αναρρώσει πλήρως, ωστόσο δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο τραυματισμός να τον αναγκάσει να εγκαταλείψει το άθλημα.

This resulted in a high school football player with a broken back.



That isn't football, that's assault. pic.twitter.com/AhhZldRS81 — Jacob Stewart (@JacobStewart__) September 21, 2025

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν επιβλήθηκαν πειθαρχικές κυρώσεις στον παίκτη της Kalamazoo Central, είτε κατά τη διάρκεια του αγώνα είτε μετά. Η Michigan High School Athletic Association δεν έχει επιβάλει ποινή, αφήνοντας την απόφαση στα δύο σχολεία.

