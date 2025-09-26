Αναστάτωση σημειώθηκε σε πτήση της EasyJet από το Μάντσεστερ προς την Κέρκυρα την Τετάρτη, όταν ένας επιβάτης προκάλεσε επεισόδιο, αναγκάζοντας τον πιλότο να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στο Μιλάνο. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς που επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε δείχνει τη στιγμή της απομάκρυνσής του, με τους επιβάτες να χειροκροτούν καθώς οι αρχές τον έβγαζαν από την καμπίνα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μετέφερε η Daily Mail, λίγη ώρα μετά την απογείωση ο άνδρας άρχισε να «ταλαντεύεται μπρος-πίσω» στη θέση του, με μια αεροσυνοδό να τον συγκρατεί ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω αναστάτωση.

Μαζί του απομακρύνθηκε και μια γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με επιβάτες, είχε στην κατοχή της ένα μπουκάλι βότκα.

«Ήμασταν περίπου στη μέση της πτήσης όταν υπήρξε αναστάτωση στο πίσω μέρος. Η αεροσυνοδός δεν έφευγε από δίπλα του. Ο κυβερνήτης μας ενημέρωσε ότι θα γίνει αναγκαστική προσγείωση λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς», περιέγραψε επιβάτης στη βρετανική εφημερίδα.

Όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Μιλάνο, δύο αστυνομικοί προσπάθησαν να απομακρύνουν τον άνδρα, ο οποίος αντιστάθηκε πέφτοντας στο πάτωμα. Στη συνέχεια τον έσυραν προς την έξοδο, ενώ εκείνος κρατιόταν από τη σκάλα, προτού του περάσουν χειροπέδες.

