Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να κυκλοφορήσει αναμνηστικά νομίσματα με την εικόνα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης 250 ετών από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με προσχέδια που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Χ και αναδημοσιεύθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών, το κέρμα του ενός δολαρίου εμφανίζει τον Τραμπ σε προφίλ, δίπλα στην επιγραφή Liberty με κεφαλαία γράμματα. Στην πίσω όψη, απεικονίζεται με υψωμένη γροθιά μπροστά από την αμερικανική σημαία, συνοδευόμενος από τη φράση «Fight, fight, fight».

BREAKING 🚨 Secretary of Treasury Scott Bessent just CONFIRMED the first drafts of Trump on the $1 coin honoring America’s 250th Birthday are real



Η φράση αυτή παραπέμπει στα λόγια του Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του τον Ιούλιο του 2024, στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Το υπουργείο Οικονομικών δεν σχολίασε σχετικά όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο. Ο Μπράντον Μπιτς, αρμόδιος για το νομισματοκοπείο, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν όταν τερματιστεί η δημοσιονομική παράλυση που πλήττει τις ΗΠΑ.

Οι εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας θα κορυφωθούν στις 4 Ιουλίου 2026, με την επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας το 1776.

