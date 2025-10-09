Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σοκ προκάλεσε η ανακάλυψη τεσσάρων νεκρών (δύο ενήλικων και δύο παιδιών), μέσα σε μία πολυτελή κατοικία αξίας περίπου δύο εκατομμυρίων δολαρίων στο Σαν Φρανσίσκο. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες θανάτου, ενώ μάλιστα τους χαρακτηρίζει ως «ύποπτους».

Σύμφωνα με τη nypost, το τραγικό περιστατικό αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έλεγχο ευημερίας (welfare check) εντόπισαν τα πτώματα μέσα στο σπίτι, στην οδό Monterey Boulevard, στην εύπορη συνοικία Westwood Highlands του Σαν Φρανσίσκο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα θύματα ανήκαν στην ίδια οικογένεια και ζούσαν μόνιμα στην κατοικία. Οι αρχές διαπίστωσαν τον θάνατό τους επί τόπου.

«Δεν ακούσαμε τίποτα, καμία φασαρία. Και αυτό ήταν το πιο ανατριχιαστικό — η απόλυτη σιωπή. Ξέραμε ότι ήταν μια οικογένεια με δύο κοριτσάκια», δήλωσε η γειτόνισσα Μπελίντα Χανάτ, περιγράφοντας μια «πολύ φυσιολογική οικογένεια με συνηθισμένη καθημερινότητα».

Η ίδια πρόσθεσε πως οι ένοικοι δεν είχαν ιδιαίτερες επαφές με τους γείτονες, ωστόσο έδειχναν να απολαμβάνουν τη ζωή τους στην ήσυχη περιοχή, περίπου επτά μίλια νοτιοδυτικά από το κέντρο της πόλης. «Τους ακούγαμε πιο συχνά απ’ ό,τι τους βλέπαμε – παιδιά να παίζουν στον κήπο, να φωνάζουν το σκυλί να μπει μέσα, να ψήνουν το καλοκαίρι στο μπάρμπεκιου. Μια εντελώς συνηθισμένη οικογένεια, σαν κι εμάς», είπε συγκλονισμένη.

«Δεν έχω λόγια αυτή τη στιγμή. Είμαι σε σοκ. Όλοι είμαστε. Είναι τραγωδία, και το μυαλό μας είναι σε αυτούς. Προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε», κατέληξε η γειτόνισσα.

Οι αρχές περιέγραψαν τις συνθήκες ως «ύποπτες» και η υπόθεση έχει ήδη περάσει στα χέρια του τμήματος ανθρωποκτονιών του Σαν Φρανσίσκο. Παρότι δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύποπτου δράστη, οι αστυνομικοί κάνουν λόγο για μεμονωμένο περιστατικό, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για το κοινό.

«Είναι ένα ενδεχόμενο, δεν το επιβεβαιώνουμε αυτή τη στιγμή, αλλά πρόκειται για μια πιθανότητα», δήλωσε ο αξιωματικός Ρόμπερτ Ρουέκα.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη σκηνή στο σπίτι «εξαιρετικά σπάνια» για τη συγκεκριμένη γειτονιά. Η ιατροδικαστική υπηρεσία εξετάζει τα αίτια θανάτου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα στοιχεία και οι ηλικίες των θυμάτων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Η κατοικία, που χτίστηκε το 1924, διαθέτει τρία υπνοδωμάτια και ένα μπάνιο, ενώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία είχε αγοραστεί το 2014 έναντι 1,35 εκατ. δολαρίων και σήμερα η αξία της υπολογίζεται σε πάνω από 2,1 εκατ. δολάρια.

protothema.gr