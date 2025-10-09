Το Ανώτατο Δικαστήριο του Τέξας ακύρωσε την προγραμματισμένη εκτέλεση του Ρόμπερτ Ρόμπερσον, ενός αυτιστικού άνδρα που είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της τρίχρονης κόρης του, υπόθεση η οποία στηρίχθηκε στο αμφιλεγόμενο «σύνδρομο ανατάραξης βρέφους». Οι δικηγόροι του κάνουν λόγο για ιατρικό λάθος που οδήγησε σε άδικη καταδίκη.

Ο 58χρονος Ρόμπερσον θα ήταν ο πρώτος καταδικασμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα εκτελούνταν για υπόθεση σχετική με το συγκεκριμένο σύνδρομο. Η εκτέλεσή του είχε ανασταλεί πέρυσι, όταν Επιτροπή της Βουλής του Τέξας τον κάλεσε να καταθέσει, επιχειρώντας να αποτρέψει την εφαρμογή της θανατικής ποινής. Παρά την προσωρινή αναστολή, νέα ημερομηνία εκτέλεσης είχε οριστεί για τις 16 Οκτωβρίου 2025.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας ανέτρεψε την απόφαση, επικαλούμενο προηγούμενη υπόθεση του 2024 που αφορούσε τον Άντριου Ρόαρκ και βασίστηκε στη μαρτυρία του ίδιου ιατροδικαστή. Τότε, το Δικαστήριο είχε κρίνει ότι η επιστημονική γνώση γύρω από το σύνδρομο ανατάραξης βρέφους έχει εξελιχθεί σημαντικά από το 2000 και ότι, αν τα σημερινά δεδομένα είχαν ληφθεί υπόψη, ο κατηγορούμενος πιθανότατα θα είχε απαλλαγεί. Με βάση αυτή την απόφαση, το Δικαστήριο ζήτησε την επανάληψη της δίκης του Ρόμπερσον.

Υποστηρικτές του, όπως ο πρώην αστυνομικός Μπράιαν Γουάρτον, που είχε χειριστεί την υπόθεση, και ο συγγραφέας Τζον Γκρίσαμ, υποστηρίζουν ότι το νοσοκομείο διέγνωσε εσφαλμένα την αιτία θανάτου της κόρης του, Νίκι, το 2002. Το βρέφος είχε μεταφερθεί στα επείγοντα σε κρίσιμη κατάσταση και οι γιατροί απέδωσαν τον θάνατο στο σύνδρομο ανατάραξης, αγνοώντας ότι, σύμφωνα με νεότερες ιατρικές γνωματεύσεις, έπασχε από σοβαρή πνευμονία που δεν είχε διαγνωστεί και επιδεινώθηκε από λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι ο αυτισμός του Ρόμπερσον, που διαγνώστηκε επίσημα το 2018, παρερμηνεύτηκε κατά τη δίκη ως «αδιαφορία», στοιχείο που επηρέασε την κρίση των ενόρκων. Τριάντα τέσσερις γιατροί έχουν συνυπογράψει επιστολή υπέρ της νέας ιατρικής ερμηνείας του περιστατικού.

Μέλη της Επιτροπής Ποινικής Δικαιοσύνης της Πολιτείας, που είχαν υποστηρίξει τον Ρόμπερσον, εξέφρασαν λύπη για το γεγονός ότι τα δικαστήρια σπάνια εφαρμόζουν τον νόμο του 2013, ο οποίος θεσπίστηκε προκειμένου να επιτρέπεται η αναθεώρηση καταδικών που βασίστηκαν σε επιστημονικά δεδομένα τα οποία αργότερα αποδείχθηκαν εσφαλμένα.

