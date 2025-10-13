Στη Ραμάλα πλήθος κόσμου υποδέχθηκε με ξέσπασμα χαράς και δακρύων την άφιξη λεωφορείων που μετέφεραν Παλαιστίνιους που μόλις απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ, στο πλαίσιο συμφωνίας για ανταλλαγή με τους τελευταίους εν ζωή ομήρους που είχαν συλληφθεί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα και με όσα μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

🇵🇸 First bus with Palestinian hostages arrived in Ramallah, West Bank pic.twitter.com/9gflwaOSJX October 13, 2025

Εκατοντάδες άνθρωποι επευφήμησαν τους απελευθερωθέντες κρατουμένους, ορισμένοι από τους οποίους με την παλαιστινιακή μαντίλα (κεφίγια) τυλιγμένη γύρω από τον λαιμό, που αφέθηκαν ελεύθεροι χάρη στη συμφωνία που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών και προβλέπει την απελευθέρωση από το Ισραήλ, με αντάλλαγμα τους ομήρους, 250 Παλαιστινίων «που κρατούνταν για λόγους ασφαλείας”, μεταξύ των οποίων πολλοί που έχουν καταδικαστεί για φονικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών, καθώς και 1.700 Παλαιστινίων που συνελήφθησαν στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.

Breaking | The released Palestinian prisoners arrived at the Ramallah Cultural Palace as part of the prisoner exchange agreement. pic.twitter.com/2g7pfiqVDK — The West Bank Observer 🇵🇸 (@WBobservr) October 13, 2025

