Άλλες δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων παρέδωσε απόψε η Χαμάς στο Ισραήλ. Ωστόσο, η παλαιστινιακή οργάνωση αφήνει να εννοηθεί ότι τερματίζει προσωρινά τις παραδόσεις, επικαλούμενη δυσκολίες στον εντοπισμό των υπόλοιπων σορών που πρέπει να παραδοθούν.

Μετά και την παράδοση των δύο, απόψε Τετάρτη, απομένουν άλλες 19, αναφέρουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για τέσσερις σορούς τη Δευτέρα και τρεις την Τρίτη (μία τέταρτη ανήκε σε Παλαιστίνιο) και δύο σήμερα.

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς δήλωσε σήμερα πως απαιτείται μεγάλη προσπάθεια με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού για τον εντοπισμό και την ανάκτηση των λειψάνων των υπολοίπων ομήρων.

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ ανέφεραν πως παρέδωσαν όλους τους εν ζωή ομήρους, καθώς και τα λείψανα που έχει ανακτήσει μέχρι στιγμής, συμπληρώνοντας πως συνεχίζουν τις προσπάθειες με στόχο να κλείσουν την υπόθεση.

Από το Ισραήλ δηλώνουν σε όλο και πιο έντονους τόνους ότι η υπομονή τους με τις τακτικές της Χαμάς έχει αρχίσει να εξαντλείται.

Η Χαμάς γνωρίζει πολύ καλά πού βρίσκονται τα λείψανα -μέρους τουλάχιστον- από τους ομήρους που δεν έχουν επιστραφεί, δήλωσε την Τετάρτη Ισραηλινός αξιωματούχος στην Jerusalem Post.

Οι μεσολαβητές έχουν προειδοποιήσει ότι μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες για να εντοπίσει η Χαμάς τα πτώματα όλων των ομήρων, λόγω του βαθμού καταστροφής σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Θα συσταθεί μια κοινή διεθνής ομάδα εργασίας για τον εντοπισμό των αγνοουμένων πτωμάτων, ενώ μια αιγυπτιακή ομάδα ήδη δραστηριοποιείται στη Λωρίδα για τον εντοπισμό και την ανάσυρση των νεκρών ομήρων.

protothema.gr