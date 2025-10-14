Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των τεσσάρων ομήρων που επέστρεψε η Χαμάς στο Ισραήλ το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από εξετάσεις των ιατροδικαστών, με τις οικογένειές τους να έχουν ενημερωθεί, σύμφωνα με την ενημέρωση που έδωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF).

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι πρόκειται για τις σορούς του 26χρονο Γκάι Ιλούζ, του 23χρονου Νεπαλέζου Μπίπιν Τζόσι και δύο άλλων ομήρων, των οποίων τα ονόματα θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η Χαμάς δήλωσε, επίσης, χθες, ότι επέστρεψε τις σορούς του Γιόσι Σαράμπι και του αξιωματικού των IDF, λοχαγού Ντάνιελ Περέζ.

Σύμφωνα με το στρατό, που επικαλείται πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, ο Ιλούζ τραυματίστηκε και απήχθη ζωντανός από τρομοκράτες της Χαμάς κοντά στην περιοχή Τελ Γκάμα στα σύνορα της Γάζας, αφού έφυγε από το μουσικό φεστιβάλ της Nova κοντά στη στρατιωτική βάση Ρέιμ το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Πάνω (από αριστερά προς τα δεξιά): Γκάι Ιλουζ και Γιόσι Σαράμπι και κάτω (από αριστερά προς τα δεξιά): Μπιπίν Τζόσι και Ντάνιελ Πέρεζ

Ο Ιλούζ πέθανε από τα τραύματά του κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του στη Γάζα, αφού δεν έλαβε ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με τον IDF.

Ο Τζόσι, φοιτητής γεωπονίας από το Νεπάλ, του οποίου ο θάνατος δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα από το Ισραήλ μέχρι τώρα, απήχθη από ένα καταφύγιο για βόμβες στο κιμπούτς Αλουμίν.

Οι IDF εκτιμούν ότι δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του τους πρώτους μήνες του πολέμου.

Τα τελικά συμπεράσματα θα καθοριστούν μόλις το ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir ολοκληρώσει τις εξετάσεις σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου τους, προσθέτουν οι IDF.

Ο στρατός επαναλαμβάνει ότι «η Χαμάς πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία και να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή όλων των σορών», αφού η τρομοκρατική οργάνωση επέστρεψε χθες μόνο τα πτώματα τεσσάρων από τους 28 νεκρούς ομήρους.

